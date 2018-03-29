Когда земля взрывается. Как жители ошского села живут в страхе умереть под оползнем

Почти год назад 24 жителя села Аюу-Сай в Ошской области погибли под оползнем. Несмотря на предупреждения о возможном повторе трагедии, оставшиеся в живых семьи продолжают там жить и никуда не переселяются. На переезд у них нет денег, а на новом месте не будет возможности их зарабатывать.

Житель Аюу-Сая Акбарали Коргонбаев утром 29 апреля как всегда ушел пасти скот. Пока его не было в селе, он в один миг потерял восемь родственников — их дом остался под сошедшим оползнем.

Акбарали вспоминает ту трагедию со слезами на глазах: «Все это до сих пор стоит перед глазами, как будто произошло вчера. В один миг раздался грохот, земля будто взорвалась и ее верхний слой обрушился на село и накрыл десятки домов».

Под завалами остались два его брата с пятью детьми и женой одного из них. Выжившая жена второго брата была в это время по дороге в Россию, и ей пришлось вернуться на полпути.

«Перед поездкой жена брата, оказывается, обращалась в Министерство чрезвычайных ситуаций [с вопросом, нет ли опасности схода оползня]. Тогда они ответили, что таких опасений нет. Потом она уже со спокойной душой с двумя сыновьями отправилась в путь», — рассказывает Акбарали.

Место схода оползня. Фото: Эмирлан Маматкадыров для Kloop.kg

Он говорит, что в тот трагический день люди погибли во сне, не успев открыть глаза. Один из сельчан, который, как и он, пас скот, успел спасти из под завалов свою дочь.

В первые дни после оползня люди находились в шоковом состоянии, вспоминает Акбарали — даже от звуков сильного ветра они выбегали на улицу и начинали молиться.

«С последнего оползня в селе Аюу-Сай прошло 20 лет. Говорят, земля сходит каждые 20 лет. Здесь во многих местах когда-то образовались трещины. Когда мы выходили пасти скот, мы иногда их встречали. Но никому не приходило в голову, что оползень сойдет именно в этот день», — говорит он.

У Акбарали четверо детей — он говорит, что готов прямо сейчас уехать из Аюу-Сая, если бы у него была возможность.

«За 200 тысяч дом не построишь»

Акбарали говорит, что государство не выделяло ему никаких денег для переселения. Сельчанам выделили только землю в селе Ана-Кызыл того же Узгенского района.

«Там нет возможности пасти скот. Мы не можем вот так покинуть Аюу-Сай», — говорит Акабарали, объясняя, что фермерство — это единственный источник заработка для местных жителей. А в банках кредиты им не дают — нечего оставить в залог.

Акбарали с дочерьми. Фото: Эмирлан Маматкадыров для Kloop.kg

Лутфилла — выживший брат Акбарали. Его дом находится прямо рядом с местом схода оползня. Поэтому государство выделило ему землю в Ана-Кызыле, уведомило о переезде и выделило 200 тысяч сомов ссуды. Этой суммы не хватает для постройки нового дома.

«После схода оползня нашей семье придется покинуть Аюу-Сай. На правительственные 200 тысяч сомов и на деньги от продажи домашнего скота — 600 тысяч — дом не построишь. У нас уже есть стены и крыша, но на остальные работы средств нет. Я хотел взять деньги под проценты, но у меня нет дополнительной работы, кроме домашнего хозяйства. Мамина пенсия уходит только на продукты», — объясняет Лутфилла.

Сейчас он думает о том, чтобы уехать на заработки в Россию — нужно кормить детей и семью.

Асатулла Разабаев из-за угрозы повторения трагедии продал все, что у него было, и тоже начал строительство дома в Ана-Кызыле. Но закончить не может — на отделку дома не хватает денег.

«Я продал весь домашний скот, начал постройку дома, но закончить его никак не могу. […] Кроме куриц ничего на ферме не осталось», — говорит он. Асатулла собирается брать кредит — он надеется, что пенсия его родителей может послужить гарантией возврата денег.

Асатулла. Фото: Эмирлан Маматкадыров для Kloop.kg

«Последнее предупреждение»

Глава управления МЧС по Ошской области Сабиржан Курбанбаев говорит, что 140 семей села Аюу-Сай получили последнее предупреждение о возможности повторного схода оползня еще в январе.

«Жители Аюу-Сая последнее уведомление о возможном сходе оползня получили в январе 2018 года. Но до этого их также предупреждали. Кроме этого, в наши обязанности входит предупредить, стоит ли переезжать или нет. Вопрос о выдаче денег в качестве помощи решают местные органы власти», — говорит он.

По словам главы департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Анаркула Айталиева, в селе Аюу-Сай опасность схода оползня была с 1994 года — уже тогда было видно, что здесь появляются трещины в земле.

«Первый раз природная катастрофа случилась 2017 году в апреле. С приходом весны другие части земли могут прийти в движение и активизироваться, — предупреждает Айталиев. — Несмотря на это, люди не торопятся переезжать. […] Нас огорчает, что наши постоянные предупреждения не дают результатов».

Глава села Гапур Мадалбеков говорит, что власти построили в селе Ана-Кызыл дома для одиннадцати семей погибших и пострадавших от оползня.

«Остальным же жителям правительство выделило земли в Ана-Кызыл. Шесть семей, которые встали на учет на новом участке и начали постройку дома — возвели фундамент и стену — получили по 200 тысяч сомов в качестве помощи», — объясняет он, добавляя, что позже еще пять семей получили от государства по 100 тысяч сомов.

Сколько денег выделять пострадавшим, определяли в акимиате Узгенского района, говорит Мадалбеков и добавляет, что многие сельчане сами отказались от государственных 200 тысяч.

По его словам, земли на новом участке получили все сельчане, а денежную помощь получили те, кто переехали на новое место еще в июне 2017-го и начали постройку дома. Таким было условие выделения денег. Сейчас помощь уже не дают, говорит Мадалбеков — даже тем аюусайцам, которые все-таки решат переехать, денег больше никто не даст.

«Мы видим, что 200 тысяч на постройку полноценного дома не хватает, но изначально эти деньги были выделены в качестве помощи, а не на постройку жилья», — объясняет глава Аюу-Сая. Сейчас, по его словам, жители села могут получить по 300 тысяч кредита от «Айыл-Банка».

Те, кто на это решатся, должны будут за семь лет вернуть банку деньги вместе с процентами — по 7% в год.