В двух кенешах Чуйской и Джалал-Абадской областей пройдут досрочные выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о роспуске двух кенешей в Чуйской и Джалал-Абадской областях. Причиной роспуска депутатов стало то, что они не избрали главу местного самоуправления. Жээнбеков назначил проведение досрочных выборов на 13 мая.

Жээнбеков объявил о роспуске кенешей в двух областях 30 марта.

Указом президента распустили Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района Джалал-Абадской области и Сокулукский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.

«Постановляется назначить досрочные выборы в вышеуказанные местные кенеши на 13 мая 2018 года», — говорится в документе.

В январе Жээнбеков объявил о необходимости прямого госуправления из-за неспособности местных кенешей выбирать мэров и глав айыл окмоту (сельской администрации).

«Откровенно говоря, выбор руководителей местной исполнительной власти превращается в игры, которые наносят урон деятельности государства», — заявил тогда Жээнбеков.

По его словам, для проведения новых выборов тратятся дополнительные деньги из бюджета, а также время и ресурсы. По мнению президента, прямое госуправление может вводиться на период, пока не будет избран новый местный кенеш.

По данным Центризбиркома, после выборов местных кенешей 11 декабря 2016 года депутаты не смогли избрать мэров в Айдеркене и Кадамжае Баткенской области, в Канте, Кара-Балте и Кемине Чуйской области, в Джалал-Абаде и Таш-Кумыре в Джалал-Абадской области и в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

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