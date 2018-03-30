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Представитель генпрокуратуры обвинил МВД в «искусственном повышении раскрываемости уголовных дел». В МВД заявили, что сама генпрокуратура «перекладывает собственные ошибки» на министерство.

Причиной ссоры стало интервью заместителя начальника Управления правовой статистики генпрокуратуры Бахтияра Осмоналиева, которое он дал изданию «АКИпресс» 24 марта.

В интервью он заявил, что МВД «гналось» за процентом повышаемости раскрытия преступлений и иногда незаконно возбуждало розыскные дела на тех, кто не скрывался от следствия.

«Данные обстоятельства указывают на то, что МВД не способно было организовать дисциплинированную учетную политику, как это может организовать прокуратура», — заявил он.

По словам Осмоналиева, МВД по устаревшей системе регистрировало уголовные дела — на карточки вручную вписывали данные, которыми можно было «легко манипулировать».

«Заявления граждан под разными предлогами отказываются регистрировать, дела снимают с учета, меняют квалификацию, а раскрытые дела, наоборот, приумножают, что в целом влияло на показатели статистических данных», — заявил он.

Осмоналиев сказал, что милиционеры «искусственно» повышали статистику раскрываемости, заполняя документы «вымышленными» данными и отправляли дело в категорию «раскрытых».

В пример он привел статистику за 2016 год, когда в базу данных о раскрытых уголовных делах внесли дополнительные 674 дела.

«Они внесли в базу данных уголовной статистики сведения о преступлениях, якобы раскрытые в ходе расследования, хотя следствием допстаткарточки не были выставлены. Также в базу внесли данные об уголовных делах, которые окончены следствием 2010-2015 годах, то есть старые допстаткарточки использованы повторно», — сказал он.

МВД: Генпрокуратура сама виновата

МВД в ответ на слова Осмоналиева заявило, что генпрокуратура сама «сама способствовала сложившейся негативной тенденции регулирования и искусственного повышения раскрываемости преступлений правоохранительными органами».

В МВД также заявили, что дела возбуждают только с согласия прокуратуры и решение об их приостановке также принимает прокуратура.

«Таким образом, общий контроль за конечным результатом расследования уголовного дела осуществляются территориальными прокуратурами, что дает основания полагать о бесконтрольности последних в выставлении документов», — заявили в министерстве.

МВД считает «неправильным», что генпрокуратура перекладывает «собственные допущенные ошибки» на министерство — согласно позиции ведомства, слова Осмоналиева «вызывают негативный отклик в широкой общественности».

«МВД законодательно не уполномочено осуществлять контроль и надзор за другими правоохранительными органами по выставлению статистических карточек, в том числе и органами прокуратуры», — говорится в обращении.

Критика со стороны президента

Президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал на заседании Совета безопасности 8 февраля силовые органы и генпрокуратуру за «неэффективную борьбу с коррупцией».

Он заявил, что госорганы проводят «необоснованные проверки», а прокуратура не только не контролирует этот процесс, но и сама устраивает «бесчисленные» проверки.

По словам президента, генпрокуратура не может «результативно» бороться с коррупцией, потому что госорганы не согласовывают свои действия.

Жээнбеков обвинил правоохранительные органы в том, что они «тесно вовлечены в темные схемы» и по разным причинам возбуждают уголовные дела.