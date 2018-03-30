Такое разное насилие. Как в Киеве смотрели фильм об ала качуу

Но вот другая сторона. Двух женщин-героинь фильма украли, когда они должны были ехать за границу — их цели и карьерные планы никого не беспокоили. Одна женщина рассказывает, как отказывалась покориться судьбе. И ее оставили один на один с «будущим мужем», чтобы тот ее изнасиловал.

Побои и насилие сопровождало весь их брак, а милиция не принимала заявление, считая семейные ссоры несерьезным делом. Учительница в классе вспоминает, как ее ученица покончила с собой, не желая жить с навязанным мужем.