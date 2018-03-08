bolno
Иллюстрация: Татьяна Зеленская для Kloop.kg

Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров. Kloop.kg рассказывает об историях семейного насилия в отношении женщин и о том, как новый закон Кыргызстана должен защищать их от него.

Четыре истории насилия

Спасла себя сама. Как я перестала оправдывать мужа и убежала от семейного насилия
Не «хорошая жена». Как я ушла от мужа-насильника и разочаровалась в браке
Десять лет в плену страха. Как я терпела боль, пока насилие мужа не привело к смерти нашего ребенка
Сняла «розовые очки» и стала сильной. Как я пережила годы насилия и унижений в браке

«Женское счастье»

Короткометражный анимационный ролик Татьяны Зеленской «Женское счастье» про общественные стереотипы о женщинах и семейном насилии.

«Понимание “женского счастья” в патриархальном обществе приводит к тому, что девушки вынуждены терпеть побои и унижения, только бы мужчина был рядом», – говорит художница.

Как новый закон должен защищать от семейного насилия?

Закон «Об охране и защите от семейного насилия» был принят чуть менее года назад. Он обязывает милиционеров, если они убедятся, что в семье происходит насилие, выдавать жертве охранный ордер. Этот документ запрещает насильнику контактировать и общаться со своей жертвой. Ордер действует три дня, но его можно продлить еще на месяц. Охранный ордер защищает не только женщин, а любого члена семьи.

Кыргызские правозащитники создали анимационный ролик, который рассказывает о том, как работает охранный ордер.

Куда обратиться, если вы — жертва?

В Кыргызстане работают кризисные центры — там вам могут помочь, если вы пережили или переживаете насилие в семье: оказать психологическую и юридическую помощь и предоставить убежище.

Бишкек:

• Кризисный центр «Сезим»: (312) 512-639; (312) 512-640

• Центр Милосердия: (312) 644-871

• Кризисный центр «Шанс»: (312) 435-301

Ош:

• Центр по гендерной и психологической помощи: (772) 702-640

• Кризисный центр «Ак Журок»: (3222) 297-57, (3222) 459-76

Чолпон-Ата:

• Кризисный центр «Алтынай»: (03943) 4 41 37

 

Талас:

 • Кризисный центр «Маана»: (03422) 5 38 18, 5 55 81

Джалал-Абад:

 • Кризисный центр «Каниет»: (03722) 5 50 84

Больше кризисных центров с их адресами и полной информацией о них можно найти по ссылке.

«Однажды меня украли»

Пять историй девушек, которые пережили ала-качуу

История Назик

История Эльзады

История Алии

История Бегаим

История Наргизы

История Назик

История Эльзады

История Алии

История Бегаим

История Наргизы


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА