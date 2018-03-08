Закон «Об охране и защите от семейного насилия» был принят чуть менее года назад. Он обязывает милиционеров, если они убедятся, что в семье происходит насилие, выдавать жертве охранный ордер. Этот документ запрещает насильнику контактировать и общаться со своей жертвой. Ордер действует три дня, но его можно продлить еще на месяц. Охранный ордер защищает не только женщин, а любого члена семьи.

Кыргызские правозащитники создали анимационный ролик, который рассказывает о том, как работает охранный ордер.