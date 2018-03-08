Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров. Kloop.kg рассказывает об историях семейного насилия в отношении женщин и о том, как новый закон Кыргызстана должен защищать их от него.
Четыре истории насилия
«Женское счастье»
Короткометражный анимационный ролик Татьяны Зеленской «Женское счастье» про общественные стереотипы о женщинах и семейном насилии.
«Понимание “женского счастья” в патриархальном обществе приводит к тому, что девушки вынуждены терпеть побои и унижения, только бы мужчина был рядом», – говорит художница.
Как новый закон должен защищать от семейного насилия?
Закон «Об охране и защите от семейного насилия» был принят чуть менее года назад. Он обязывает милиционеров, если они убедятся, что в семье происходит насилие, выдавать жертве охранный ордер. Этот документ запрещает насильнику контактировать и общаться со своей жертвой. Ордер действует три дня, но его можно продлить еще на месяц. Охранный ордер защищает не только женщин, а любого члена семьи.
Кыргызские правозащитники создали анимационный ролик, который рассказывает о том, как работает охранный ордер.
Куда обратиться, если вы — жертва?
В Кыргызстане работают кризисные центры — там вам могут помочь, если вы пережили или переживаете насилие в семье: оказать психологическую и юридическую помощь и предоставить убежище.
Бишкек:
• Кризисный центр «Сезим»: (312) 512-639; (312) 512-640
• Центр Милосердия: (312) 644-871
• Кризисный центр «Шанс»: (312) 435-301
Ош:
• Центр по гендерной и психологической помощи: (772) 702-640
• Кризисный центр «Ак Журок»: (3222) 297-57, (3222) 459-76
Чолпон-Ата:
• Кризисный центр «Алтынай»: (03943) 4 41 37
Талас:
• Кризисный центр «Маана»: (03422) 5 38 18, 5 55 81
Джалал-Абад:
• Кризисный центр «Каниет»: (03722) 5 50 84