ГКНБ задержал семерых подозреваемых по делу о хищении 217 млн сомов из бюджета

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали семерых подозреваемых по делу о хищении 217 млн сомов из бюджета. Ранее ГКНБ провел обыски в налоговой и таможенной службах, а также проверил склады на рынке «Дордой» и офисы фирм «Полларис» и «Интеррустрейд».

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что пятерых сотрудников налоговой службы и двух сотрудников компаний «Полларис» и «Интеррустрейд» задержали 6 и 7 марта. Первомайский райсуд Бишкека 8 марта избрал им меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ.

Все задержанные подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

6 марта сотрудники Госкомитета нацбезопасности провели обыски в налоговой и таможенной службах, а также на рынке «Дордой» по делу о хищении 217 млн сомов из бюджета.

По данным ГКНБ, частные компании оформляли отчеты об оплате НДС на ввоз товаров на аффилированные лица, которые указали в своих документах налог как собственные платежи. Эти «платежи» позднее возмещались из бюджета страны.

«Данная схема заключается в том, что отдельные юридические лица предоставляют в налоговые органы ложные отчетные сведения о переплате НДС, образовавшегося при импорте товаров из Китая», — заявили в ГКНБ.

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