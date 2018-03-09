Фото дня: Встреча Мирзиёева и Рахмона в Душанбе. Они держатся за руки

Визит Мирзиёева в Таджикистан местные СМИ назвали историческим — в последний раз президент Узбекистана (тогда это был Ислам Каримов) посещал Душанбе в июне 2000 года. Рахмон, в свою очередь, не был в Ташкенте с 1998 года.

Кортеж президентов по пути до дворца «Касри Миллат», где прошла их официальная встреча, приветствовали более 12 тысяч школьников и студентов. Мирзиёев и Рахмон говорят, что отношения их стран будут улучшаться до уровня «стратегического партнерства». В этот раз они планируют подписать более 25 двусторонних документов.

Узбекистан начал улучшать отношения с соседями после того, как первый президент страны Ислам Каримов умер в сентябре 2016 года, а ему на смену пришел Шавкат Мирзиёев.

Новый президент Узбекистана встречался с главами Кыргызстана и Туркменистана, провел реформы в силовых структурах, распорядился отменить выездные визы и выпустил на волю политзаключенных, некоторые из которых провели за решеткой больше 10 лет.