В Бишкеке популярны тематические Quiz night’ы. На следующей неделе будут вот эти:

• KitepQuiz по Шерлоку Холмсу 17 марта. Я была на прошлом ивенте по Гарри Поттеру, и это было очень круто. Организуют ребята из проекта «Читающий Эркиндик», а они весьма обстоятельно подходят к делу. Я буду там, так что увидимся;

• QuizD по Игре престолов 18 марта, точнее по книгам цикла «Песнь льда и пламени». Валар Маргулис, товарищи;

• Для поклонников Франции Quiz night «Знаменитые люди 20 века Франции и Европы» от Французского Альянса. Вообще, с понедельника начинается «Неделя Франкофонии», в программе которой разные мероприятия от показов фильмов до парфюмерного конкурса и игры в петанк (бросание металлических шаров, я так и не поняла правил).

Я пишу об этом заранее, чтобы при желании вы успели зарегистрироваться. Обычно места и количество команд ограничено.