Привет, друзья!
Как вам отдыхается? Это Азиза, редактор коммерческих проектов и ответственная за рассылку.
Сначала спасибо всем, кто отправлял отзывы о наших письмах, это очень важно для нас. Если вдруг не успели, то вы знаете, что делать.
Пока в Бишкеке зачем-то собираются готовить тонну бешбармака, мы спланируем наши долгие выходные.
Куда сходить?
Есть небольшой выбор музыкальных мероприятий. Например, в пятницу вечером джаз-бэнд Salt Peanuts выступает в кафе Chicken Star.
Кое-что потяжелее: Mad Metal Festival в баре the Basement. Играют местные группы My own Shiva, Bullshit, Kashgar, Shahid и The Last Day of Silence. Если вам это ни о чем не говорит, вот Youtube канал группы My own Shiva. Обещают хороший звук.
Если вам больше по душе R’n’B и соул с оттенками фанка, специально для вас в Бишкек приехала Джосс Стоун, которая даст концерт в Асанбай-центре. Стоун довольно популярна в Великобритании, у нее мультиплатиновые альбомы, верхние строчки в музыкальных чартах и две премии Грэмми.
В Бишкеке популярны тематические Quiz night’ы. На следующей неделе будут вот эти:
• KitepQuiz по Шерлоку Холмсу 17 марта. Я была на прошлом ивенте по Гарри Поттеру, и это было очень круто. Организуют ребята из проекта «Читающий Эркиндик», а они весьма обстоятельно подходят к делу. Я буду там, так что увидимся;
• QuizD по Игре престолов 18 марта, точнее по книгам цикла «Песнь льда и пламени». Валар Маргулис, товарищи;
• Для поклонников Франции Quiz night «Знаменитые люди 20 века Франции и Европы» от Французского Альянса. Вообще, с понедельника начинается «Неделя Франкофонии», в программе которой разные мероприятия от показов фильмов до парфюмерного конкурса и игры в петанк (бросание металлических шаров, я так и не поняла правил).
Я пишу об этом заранее, чтобы при желании вы успели зарегистрироваться. Обычно места и количество команд ограничено.
Что посмотреть?
Всем друзьям я советую аниме студии Ghibli, которую основали два волшебника Хаяо Миядзаки и Исао Такахата (больше известен по работе «Могила светлячков»). Вот мой личный топ (без рейтинга):
• «Ходячий замок Хаула»;
• «Навсикая из Долины ветров»;
• «Мой сосед Тоторо»;
• «Ветер крепчает»;
• «Принцесса Мононокэ»;
• «Еще вчера»;
• «Унесенные призраками», (естественно).
У этих ребят получается создавать совершенно чудесные миры, которые будут вдохновлять вас еще долгие годы.
Что послушать?
Мы в редакции единогласно решили передать диджейский пульт нашему новостному редактору Рустаму. А он заставил нас всех ностальгировать и рыдать. Плейлист, заботливо собранный Рустамом, называется «Почувствуй себя старым».
Что почитать?
Друзья настойчиво советуют мне Джона Гришэма и его юридические триллеры. Автор — практикующий юрист по уголовным делам. Его книги бестселлеры, а девять романов стали основами для фильмов. Сильнее всего советуют его роман «Фирма», можете почитать отзывы в «Живой Библиотеке».
От себя советую моего любимого японского автора Рюноске Акутагаву. Вы наверняка много о нем слышали и читали его популярные работы, к примеру — «В чаще», по которой был снят знаменитый «Расёмон» Куросавы.
Чем еще можно заняться?
Я недавно познакомилась с клёвыми ребятами из студии альтернативного обучения «Окна». Они преподают английский, но делают это в очень весёлой форме: игры в настолки, чаепития или уроки рисования. Это не реклама, мне действительно нравится такой подход. У них открылся курс по скетчингу, и я раздумываю записаться.
Наш редактор по выходным дням Айдай советует вам гид по поэзии Пастернака на сайте «радио Arzamas». И раз вы уже оказались на их сайте, есть очень простой и интересный курс о Древней Греции и Риме.
Если вы знаете английский, Google недавно открыли доступ к своим онлайн-курсам по искусственному интеллекту и машинному обучению.
Напоследок, посмотрите короткометражку «Лиса и кит». Она атмосферная и очень в стиле «Ежика в тумане».
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На этом все. Отличного вам отдыха и побольше обнимашек!
Азиза.
P.S. Напишите мне на aziza@kloop.kg, чтобы рассказать о своем мероприятии.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».