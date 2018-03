Есть небольшой выбор музыкальных мероприятий. Например, в пятницу вечером джаз-бэнд Salt Peanuts выступает в кафе Chicken Star.

Кое-что потяжелее: Mad Metal Festival в баре the Basement. Играют местные группы My own Shiva, Bullshit, Kashgar, Shahid и The Last Day of Silence. Если вам это ни о чем не говорит, вот Youtube канал группы My own Shiva. Обещают хороший звук.

Если вам больше по душе R’n’B и соул с оттенками фанка, специально для вас в Бишкек приехала Джосс Стоун, которая даст концерт в Асанбай-центре. Стоун довольно популярна в Великобритании, у нее мультиплатиновые альбомы, верхние строчки в музыкальных чартах и две премии Грэмми.