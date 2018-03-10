МИД выясняет, как три кыргызстанки с 10 детьми оказались в иракской тюрьме

Министерство иностранных дел Кыргызстана обратилось к посольству Ирака в Кувейте с просьбой предоставить информацию о том, как три кыргызстанки с детьми оказались в тюрьме Багдада.

Посольство Кыргызстана в Кувейте провело встречу с послами Ирака в Кувейте 9 марта.

Кыргызское посольство обратились к иракским коллегам с просьбой оказать содействие для получения полной информации о трех женщинах из Кыргызстана, содержащихся в багдадской тюрьме вместе с 10 несовершеннолетними детьми.

«Кыргызстан также попросил разъяснить процедуры предоставления адвокатских услуг иностранным гражданам для защиты их прав во время судебных разбирательств», — говорится в сообщении МИДа.

В данный момент МИД ждет ответа от иракской стороны на запрос.

Запросы по этому вопросу направили также в региональную миссию Международного комитета Красного Креста в странах-членах Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Ранее, 7 марта, на встрече журналистов с президентом Сооронбаем Жээнбековым представитель РИА «Новости» Юлия Орлова рассказала о том, что три кыргызстанки в Ираке ждут приговора багдадского суда.

По ее словам, если суд докажет, что они были женами террористов, то женщин казнят. При этом, у задержанных женщин на троих 10 детей.

«Что будет с ними после того, как суд вынесет приговор их матерям?» — спросила Орлова.

Тогда президент пообещал взять ситуацию на контроль.

В МИДе сообщили, что не были в курсе этой истории, а в посольство Кыргызстана в Кувейте и в департамент консульской службы не поступало никаких уведомлений от иракской стороны о задержании, заключении под стражу и проведении суда над кыргызстанками.