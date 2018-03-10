МИД выясняет, как три кыргызстанки с 10 детьми оказались в иракской тюрьме

Министерство иностранных дел Кыргызстана обратилось к посольству Ирака в Кувейте с просьбой предоставить информацию о том, как три кыргызстанки с детьми оказались в тюрьме Багдада.
Посольство Кыргызстана в Кувейте провело встречу с послами Ирака в Кувейте 9 марта.
Кыргызское посольство обратились к иракским коллегам с просьбой оказать содействие для получения полной информации о трех женщинах из Кыргызстана, содержащихся в багдадской тюрьме вместе с 10 несовершеннолетними детьми.
«Кыргызстан также попросил разъяснить процедуры предоставления адвокатских услуг иностранным гражданам для защиты их прав во время судебных разбирательств», — говорится в сообщении МИДа.
В данный момент МИД ждет ответа от иракской стороны на запрос.
Запросы по этому вопросу направили также в региональную миссию Международного комитета Красного Креста в странах-членах Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Ранее, 7 марта, на встрече журналистов с президентом Сооронбаем Жээнбековым представитель РИА «Новости» Юлия Орлова рассказала о том, что три кыргызстанки в Ираке ждут приговора багдадского суда.
По ее словам, если суд докажет, что они были женами террористов, то женщин казнят. При этом, у задержанных женщин на троих 10 детей.
«Что будет с ними после того, как суд вынесет приговор их матерям?» — спросила Орлова.
Тогда президент пообещал взять ситуацию на контроль.
В МИДе сообщили, что не были в курсе этой истории, а в посольство Кыргызстана в Кувейте и в департамент консульской службы не поступало никаких уведомлений от иракской стороны о задержании, заключении под стражу и проведении суда над кыргызстанками.