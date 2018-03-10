Джалал-Абадская область: Более 250 человек митингуют против строительства золотоизвлекательной фабрики

В селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области более 250 жителей вышли на митинг против строительства золотоизвлекательной фабрики на месторождении Макмал. Люди считают, что фабрика нанесет вред экологии региона.

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области прошел митинг против строительства золотодобывающей фабрики на месторождении Макмал.

Журналисту Kloop.kg местные жители сообщили, что боятся, что фабрика нанесет вред экологии.

На митинг в центре Тогуз-Тороуского района, в селе Казарман, пришли более 250 человек. К недовольным жителям для переговоров вышли члены рабочей комиссии правительства.

Жители Казармана уже выходили на митинги против строительства золотодобывающей фабрики и ранее — 1 марта они даже зашли на ее территорию. Оборудование комбината не пострадало.

Их опасения по поводу нанесения вреда экологии представители золотодобывающей фабрики считают беспочвенными.

Директор компании «Джи Эл Макмал» Максат Жээналиев заявил изданию «Азаттык», что работа предприятия не нанесет вреда экологии.

«Согласно технологии, мы не будем там перерабатывать руду. Мы будем перерабатывать только обогащенный концентрат. Это чистая технология, потому что переработка происходит в других местах. Сейчас концентрат вывозится за рубеж», — цитирует Жээналиева «Азаттык».

Компания «Джи Эл Макмал девелопинг» начала строительство золотоизвлекающей фабрики на территории комбината «Макмалзолото» в сентябре 2017 года и планирует закончить до лета 2018 года.

Соавтор: Нуржамал Джанибекова

Видео: Нуржамал Джанибекова