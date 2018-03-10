Видео: Среди пострадавших в пожаре в турецком отеле есть кыргызстанка

Министерство иностранных дел сообщило, что время пожара в отеле «Алижан» в турецком городе Измир пострадала женщина из Кыргызстана – она находится в тяжелом состоянии.

МИД Кыргызстана сообщил, что в пожаре в отеле «Алижан» пострадала как минимум одна кыргызстанка. Девушка госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Министерство иностранных дел уточняет точно число кыргызстанцев, которые оказались в горящем отеле. Известно, что всего пострадало четыре человека.

«Известно, что пострадало четыре человека, среди которых одна гражданка Кыргызстана. сотрудники Генконсульства связались с больницей, в которой лежит кыргызстанка. […] По предварительной информации, она находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в турецком отеле «Алимжан» произошел утром 7 марта.

Две девушки, пытаясь спастись от огня, вышли на балкон шестого этажа. Одна из них стала карабкаться по стене,но не удержалась и упала вниз.

Правоохранительные органы города Измир выясняют причины пожара.