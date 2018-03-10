В школе жилмассива «Ала-Тоо» через три года после строительства «просел фундамент»

По словам жителя жилмассива «Ала-Тоо», спустя всего три года после строительства у местной школы просел фундамент. Школа была построена в 2015 году на деньги Казахстана, а на ее открытии присутствовал занимавший тогда должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Издание 24.kg, ссылаясь на жителя жилмассива «Ала-Тоо», пишет, что здание местной школы № 82 начало разрушаться спустя три года после строительства.

По словам родителя одного из учеников, у здания школы просел фундамент, и детей всех младших классов перевели в старое маленькое здание. В качестве доказательства он выслал информагентству фотографии деформированного пола школьной столовой.

«А ведь родители собирали деньги на ремонт и оформление каждого кабинета. В новом здании теперь учатся старшеклассники. С нас регулярно собирают деньги на текущий ремонт, а толку нет», — сказал источник информагентства.

Журналистам издания не удалось уточнить информацию у Управления образования города Бишкек.

Kloop.kg также не удалось взять комментарий у Министерства образования.

Школа в бишкекском жилмассиве «Ала-Тоо» была торжественно открыта 20 марта 2015 года.

Достраивали здание учебного заведения за счет денег, выделенных Казахстаном, а на ее открытии присутствовал президент Алмазбек Атамбаев.

Тогда Атамбаев говорил, что следил за строительством школы и не раз посещал ее.