Убийство Камилы Дуйшебаевой. Что произошло и почему спустя 4 года убийца не найден?

Ровно четыре года назад была убита студентка Камила Дуйшебаева. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», опросила несколько десятков свидетелей, среди которых был родственник экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Дело брал под контроль каждый новый глава МВД, но спустя четыре года после убийства дело по-прежнему не раскрыто.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Kloop.kg сообщили, что даже спустя четыре года следствие продолжается, а в розыске находится дядя экс-генпрокурора Аиды Саляновой — Калыбек Салянов, который позже сменил свою фамилию на Эльтуйбасов.

В интересах следствия дать более конкретные комментарии МВД отказалось.

Убийство

10 марта 2014 года в милицию поступило заявление о пропаже Камилы Дуйшебаевой, студентки третьего курса Кыргызско-Российской академии образования. Заявление написал ее дедушка.

По его словам, в последний раз он видел внучку 10 марта в 11:00 утра. Она попросила у него 300 сомов на корочку диплома, ушла на учебу и не вернулась.

Сестра пропавшей сообщила следствию, что в последний раз видела ее утром 10 марта.

В этот день Камила планировала встретиться со своим молодым человеком — он ждал ее в кафе, но, по его словам, она так и не пришла. Именно он попросил родственников девушки обратиться в милицию и начать поиски.

Ее объявили в розыск, по всему городу развешивали листовки и фотографии, писали посты в социальных сетях. Надеялись найти живой.

17 марта 2014 года в патрульную службу Аламединского РОВД сообщили, что недалеко от кладбища на окраине села Байтик, примерно в 40 километрах от центра Бишкека, обнаружено тело девушки 20-25 лет.

Срочно прибывшая на место оперативно-следственная группа при осмотре трупа выявила наличие заметных телесных повреждений. На передней части головы имелось ранение размером 1,5 см, а на шее обнаружили следы от удушья. Убитой оказалась пропавшая девушка.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Камилу Дуйшебаеву задушили собственным шарфом.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

Расследование

В 2014 году правоохранители начали расследовать убийство Камилы Дуйшебаевой. Они отследили ее звонки и опросили свидетелей, в том числе молодого человека и ее подругу, которые виделись с погибшей 8 и 9 марта.

Через подругу убитой правоохранители вышли на Калыбека Салянова — он же Калый Эльтубайсов.

По словам подруги убитой, Салянов-Эльтубайсов накануне убийства, 9 марта, забрал ее и Дуйшебаеву из бара «Демократ».

Салянова-Эльтубайсова вызвали на допрос, где он рассказал, что знаком с девушкой с 2013 года. Он утверждал, что погибшая периодически брала у него в долг деньги, которые потом возвращала.

Информагенство 24.kg писало, что Салянов-Эльтубайсов рассказал следствию о том, что помог девушке деньгами и 9 марта, а на следующий день уехал в Джумгал.

«Вечером 9 марта я с друзьями был в бане. Примерно в 10 часов ночи мне позвонила Камила, сказала: “Калыбек байке, мы задолжали в кафе. Не могли бы вы одолжить тысячу сомов?”», — сказал он.

Салянов-Эльтубайсов утверждал, что довез подругу девушки до дома, а саму Дуйшебаеву оставил возле кафе «40×40».

Однако «Вечерний Бишкек», ссылаясь на администратора сауны Дильнуру Назаркулову писал, что мужчина привез двух молодых девушек в сауну — но не 9, а 10 марта.

Женщина рассказала следователям, что узнала убитую, когда ее фотографию показывали по телевизору. Позже радио «Азаттык» написало, что свидетель Назаркулова исчезла почти сразу после дачи показаний.

Показания Назаркуловой опроверг друг Салянова-Эльтубайсова Осунбек Жамансариев. Он подтвердил, что в сауне с ними были две девушки, но сказал, что Камилы среди них не было.

В 2017 году Салянова-Эльтубайсова объявили в розыск за «препятствование следствию» и обвинили в том, что он удалил записи видеонаблюдения из сауны за 10 марта 2014 года.

Адвокат Салянова-Эльтубайсова Улан Джумаков опроверг связь своего клиента с убийством девушки, заявив, что мужчину подвергают преследованию за родство с Аидой Саляновой.

«Против Аиды Саляновой организована массированная атака. Все структуры подключены. Даже ее законопроекты отодвигаются. А теперь запугивают Эльтуйбасова? Зачем? С какой целью? Он никуда не сбегал, подписку о невыезде с него не брали. Он проходит свидетелем наравне с другими 400 людьми. Он не скрывался. Он ходил, давал показания», — говорил о деле Улан Джумаков в 2017 году.

Как главы МВД брали дело «под контроль»

За четыре прошедших года сменилось четыре министра внутренних дел.

Все они заявляли, что берут расследование убийства Камилы под личный контроль и обещали, что убийца будет найден.

Еще 27 марта 2014 года, выступая на пресс-конференции, глава угрозыска МВД Максат Абдыкулов заявил, что убийцу арестуют в «ближайшее время».

Занимавший тогда должность главы МВД Абдылда Суранчиев фактически назвал ее «девушкой легкого поведения».

В октябре 2014 года Суранчиев был снят с должности, а министерство внутренних дел возглавил Мелис Турганбаев.

При Турганбаеве была создана оперативная группа, было опрошено более 400 свидетелей, были проведены различные экспертизы.

Уголовное дело разрослось до трех томов собранных материалов, а для того, чтобы воcстановить удаленную с телефона девушки вотсап-переписку даже пригласили специалистов из Малайзии.

Тем не менее, убийца Дуйшебаевой не был найден. В 2016 году МВД возглавил Кашкар Джунушалиев — он обещал раскрыть убийство к концу года.

В ноябре 2016 года Джунушалиева сменил Улан Исраилов. Следствие по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой продолжается.