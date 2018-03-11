Умер народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев

Утром 11 марта скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев. Актер, известный своими ролями в кыргызских и казахских фильмах, умер на 71 году жизни после продолжительной болезни.

Ашир Чокубаев, известный своими ролями в «Потомке белого барса», «Кочевнике» и «Курманджан Датке», умер 11 марта после продолжительной болезни.

По словам его сына, Адыла Чокубаева, актер боролся с болезнью в течение пяти лет.

При этом Ашир Чокубаев продолжал сниматься в кино — одним из последних его фильмом стал «Аманат», который вышел в 2015 году. В этом казахском фильме Чокубаев сыграл Манафа Сейдоглу.

«Я обязан выглядеть хорошо, кому интересно смотреть на дряхлого, больного актера?» — говорил Ашир Чокубаев в одном из своих интервью.

Народный артист Кыргызстана скончался на 71 году жизни — свой 70-летний юбилей Чокубаев отпраздновал в декабре.

Ашир Чокубаев родился в театральной семье — его мама служила в театре, а отец Назарбек Чокубаев был известным артистом.

Чокубаев говорил, что у него даже не было другого выбора — он вырос в театральной семье и с детства его окружали деятели искусства.

Выучившись во ВГИКе он успел устроиться на кыргызское телевидение, после работал в театре, который называл «родным домом».

Впервые в кино он снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

«Я добился всего, чего хотел в Кыргызстане и Казахстане, работал и в кино, и в театре. Есть сыновья, есть внуки, посадил дерево, дом построил, с женой прожили 40 замечательных лет. Жизнь удалась!» — говорил актер в одном из своих последних интервью.