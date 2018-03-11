Мэрия Бишкека потратит восемь миллионов сомов на оформление города к праздникам

Мэрия Бишкека объявила тендер на изготовление рекламных панно для праздничных мероприятий до конца года. Всего на это планируется потратить 8 млн 320 тысяч сомов из городского бюджета.

Информация о тендере, объявленном мэрией Бишкека, была опубликована на сайте госзакупок еще 7 марта, а 28 закончат принимать заявки.

Мэрия выделяет 8 млн 230 тысяч сомов на изготовление панно для рекламных щитов, которыми оформят город к последующим шести праздниках.

Кроме, печати баннеров предусмотрены монтаж, демонтаж панно и дизайнерские услуги.

Всего запланировано сделать уличное оформление для шести мероприятий. Меньше всего — тысячу баннеров — выделили на День матери и День защиты детей.

По 5 000 баннеров оформят на 140-летие Бишкека и День Победы, по 10 000 на Игры кочевников и День независимости.

Больше всего баннеров оформят к Новому году — 10 500. Еще 8 000 подготовят на «непредвиденные мероприятия».