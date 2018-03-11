Для того, чтобы попробовать самую большую порцию бешбармака и чучука в мире, в район промзоны на северо-востоке Бишкека пришли больше тысячи людей — многие из них пожилые с маленькими детьми. О том, как бешбармак готовили и как к нему прорывались люди, минуя милицию и военных, рассказывает корреспондент Kloop.kg Айдай Эркебаева.

Утром 11 марта, в дождливое воскресенье, весь общественный транспорт, направлявшийся в сторону промзоны на северо-востоке Бишкека, уже был забит.

Там, на территории торгового центра «АЮ гранд комфорт», должны были готовить (приготовили и зафиксировали рекорд) самую большую порцию бешбармака в мире.

К 10 часам к зданию уже пришли около 500 человек — их огородили решеткой, которую обычно используют на митингах.

В это время небольшие группы людей собирались в поисках бешбармака на площади, где его изначально планировали готовить. Некоторых из них скоординировал другой корреспондент Kloop.kg, так кстати там оказавшийся.