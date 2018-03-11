Для того, чтобы попробовать самую большую порцию бешбармака и чучука в мире, в район промзоны на северо-востоке Бишкека пришли больше тысячи людей — многие из них пожилые с маленькими детьми. О том, как бешбармак готовили и как к нему прорывались люди, минуя милицию и военных, рассказывает корреспондент Kloop.kg Айдай Эркебаева.
Утром 11 марта, в дождливое воскресенье, весь общественный транспорт, направлявшийся в сторону промзоны на северо-востоке Бишкека, уже был забит.
Там, на территории торгового центра «АЮ гранд комфорт», должны были готовить (приготовили и зафиксировали рекорд) самую большую порцию бешбармака в мире.
К 10 часам к зданию уже пришли около 500 человек — их огородили решеткой, которую обычно используют на митингах.
В это время небольшие группы людей собирались в поисках бешбармака на площади, где его изначально планировали готовить. Некоторых из них скоординировал другой корреспондент Kloop.kg, так кстати там оказавшийся.
На территорию торгового центра меня, как журналиста, пустили внутрь «бешбармачной». Организаторы рассказали, чем их бешбармак будет отличаться от аналогичного казахского блюда (а именно казахам принадлежит прошлый мировой рекорд по приготовлению бешбармака). Обещали, что бешбармак будет приготовлен в «иссык-кульско-нарынских традициях».
К 11 часам около 50 поваров (по словам организаторов, работали 70 поваров) начали готовить бешбармак — кроме основного казана диаметром в три метра было еще 10 казанов поменьше — для заготовок. По всем кыргызским традициям бешбармак готовили на огне, так что вся моя одежда пропахла дымом.
Вскоре грузовик привез почти 120-метровый чучук, сделанный из внутренностей девяти лошадей. Чучук был накручен на четырехугольное подобие вертела, а тянули его около 200 человек.
Это был довольно интересный процесс, потому что организаторы опасались, как бы этот чучук не порвался. Больше сотни человек в специальной одежде и перчатках держали этот огромный чучук в руках и продвигались по одному шагу.
Перетягивание чучука привлекло все мое внимание и, когда я обернулась, то увидела, что в надежде попробовать бешбармак собрались уже не сотни, а больше тысячи человек, а здание охраняют милиция и военные.
Некоторые из ожидавших бешбармака ругались с милицией и требовали пустить их внутрь. Самые шустрые из них даже успели проскочить через охрану.
Люди понуро ждали, когда их пропустят, и мокли под дождем. Бешбармак организаторы накрыли навесом.
Для ожидающих устроили концерт — пока в специальной зоне выступали манасчи, певцы и акыны, их пожилые зрители в красивых традиционных нарядах сидели на специально расставленных скамеечках — опять же, под моросящим дождем.
Наконец, к 12:30 бешбармак был готов — и его было даже почти на полтонны больше чем планировали готовить первоначально.
Весы показали 1460 килограммов! Первыми свои тарелки с блюдом получили журналисты и артисты. По словам организаторов, часть блюда сразу увезли в детдома и другим нуждающимся, но для ожидающих по-прежнему оставался огромный казан, в котором было более тонны еды.
Примерно 40 волонтеров готовили пластиковые тарелки для бешбармака и стояли за решеткой рядом с ожидающими. Именно они должны были раздавать еду всем желающим — а их было много.
Увидев приготовленный бешбармак, люди стали прорываться через оцепление милиционеров. В ход шли и уговоры, и давление на их возраст, и наличие маленьких детей.
Несколько особо агрессивных людей даже пытались напасть на милиционеров — в этой потасовке затолкали пожилого мужчину.
Когда, наконец, люди получили свой бешбармак, то огромный казан опустел за 20 минут.
Довольны были не все — взрослые мужчины накладывали себе побольше, а некоторым даже не удалось попробовать блюдо.
К часу дня, когда не осталось ни бешбармака, ни чучука, и все отправились восвояси, вокруг торгового центра были разбросаны сотни пластиковых тарелок и вилок — убирать мусор пришлось тем же волонтерам, что еще полчаса до этого раздавали людям тарелки с едой.
Фото: Рустем Ильясов