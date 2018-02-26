Мэрия Бишкека запретила готовить тонну бешбармака на площади Ала-Тоо

Городские власти объяснили запрет тем, что площадь не подходит под приготовление блюда из-за мер безопасности и санитарных требований. Тонну бешбармака для попадания в Книгу рекордов Гиннеса будут готовить на территории торгового центра «Аю Гранд Комфорт».

Организатор мероприятия Эльнура Кулуева в интервью изданию «Азаттык» сказала, что рассмотреть другие места им посоветовали в администрации Первомайского района.

«Они пояснили, что на главной площади запрещено приготовление и раздача блюд. Также они объяснили свою просьбу мерами безопасности и санитарии. Мы с пониманием отнеслись к рекомендациям», — сказала Кулуева.

Мэрия Бишкека добавила, что проведение мероприятия не должно создавать проблемы для проезда транспорта, а также вызывать неудобства у горожан.

Изначально организаторы собирались приготовить тонну бешбармака и 100 метров чучука к дню калпака 5 марта, однако перенесли мероприятие на 11 марта. Блюдо приготовят на территории торгового центра «Аю Гранд Комфорт».

«Разделка животных, приготовление теста и чучука будут происходить в другом месте, возле торгового центра будем только варить блюдо. Потом угостим всех желающих», — цитирует Кулуеву Kaktus.

Для приготовления планируют использовать пять лошадей и 10 мешков муки, а за варку будут отвечать 50 женщин. Для тонны бешбармака им понадобится 15 казанов.

Организаторы хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив самое большое количество бешбармака. В 2015 году в Астане приготовили 736,5 килограмм блюда и это достижение стало рекордом.

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