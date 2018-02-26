Минздрав Кыргызстана проверит ткани на наличие токсинов

Министерство здравоохранения Кыргызстана начало проверку производителей одежды и поставщиков тканей на наличие токсичных веществ в продукции. Проверки начались после того, как в Казахстане обнаружили детскую одежду с наличием формальдегида, на которой была маркировка «Сделано в Кыргызстане».

Сотрудники Департамента госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения возьмут для лабораторной проверки образцы тканей с рынков «Мадина» и «Дордой». Кроме этого, специалисты проверят производителей детской и взрослой одежды.

«Дело в том, что ткани на пошив одежды в основном поступают в Кыргызстан из Китая и Турции. Возможно, токсичные вещества есть в этих тканях», — сообщил журналисту Kloop.kg директор департамента Толон Исаков.

Он добавил, что в 2017 году сотрудники департамента провели более 85 лабораторных анализов на токсичные вещества в одежде по стране, но они не выявили отклонений от нормы.

Казахстанское издание «Тенгриньюс» 23 февраля сообщило, что на одном из рынков в городе Караганда санитарные врачи во время проверки обнаружили наличие формальдегида в составе детской одежды, на которой была маркировка «Сделано в Кыргызстане».

У продавцов изъяли токсичную одежду и оштрафовали на сумму в почти два миллиона тенге.

Замначальника департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрий Залыгин сказал, что изъятая одежда могла быть изготовлена «в кустарных условиях».

Глава Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана Сапар Асанов посчитал, что отечественных производителей одежды «подставили», чтобы испортить их репутацию.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил, что «не оставит этот случай без внимания» и пообещал обратиться в прокуратуру, если будет доказано, что изъятую в Казахстане одежду сшили в Кыргызстане.

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