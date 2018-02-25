В Казахстане нашли токсичную одежду кыргызского производства. Что известно?

Казахские СМИ сообщили, что в Караганде нашли токсичную детскую одежду кыргызского производства. Глава кыргызского Легпрома считает, что маркировку на токсичных вещах могли подделать, чтобы «испортить репутацию» кыргызской продукции.

Президент Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана Сапар Асанов заявил, что поставку вещей с токсичными веществами могли «специально подстроить», чтобы испотить репутацию кыргызского пошива.

«Производство детских вещей у нас контролируется особенно жестко. Без сертификата качества одежда из страны не вывозится. К нам нередко поступает китайская одежда с маркировкой “Сделано в Кыргызстане”. С Казахстаном и Россией мы работаем больше 20 лет, за это время не было ни одного нарекания по поводу наших товаров. Думаю, это чистой воды подделка — кто-то подставил нас, чтобы испортить репутацию», — сказал он в интервью изданию «Спутник».

При этом Асанов не исключает, что вещи могли сшить в подпольных цехах на территории Кыргызстана. Не исключает это и казахская сторона.

«Мы не можем заявлять, что одежда сшита именно на крупных фабриках Кыргызстана. Да, на ней были этикетки “Сделано в Кыргызстане”, но, возможно, ее сшили где-то в кустарных условиях. Поэтому делать поспешные выводы мы не можем», — сказал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрий Залыгин.

Госсанэпиднадзор считает, что пока нельзя утверждать, что одежду сшили в Кыргызстане. Ведомство обещает «активно заняться этим делом», если информация подтвердится.

Если будет доказано, что токсичная одежда была произведена в Кыргызстане, проблемой обещает заняться и министр здравоохранения.

«Как только я получу официальный запрос, что это из Кыргызстана, я конкретно приму меры. Я не оставлю этого без внимания. Проведу служебное расследование и даже передам в прокуратуру, однозначно, но если это будет доказано. Чтобы не получилось обвинения Кыргызстана, должен быть официальный запрос. Как только я получу, адресно буду этим заниматься», — сказал Талантбек Батыралиев.

Детские вещи с формальдегидом в составе ткани и маркировкой «Сделано в Кыргызстане» обнаружили в Караганде. Токсичный товар был изъят, а продавцы оштрафованы на сумму почти в два миллиона тенге.

«В детской одежде производства Кыргызстана обнаружено превышение формальдегида, а также несоответствие по гигроскопичности и использованию материала, что представляет серьезную опасность для здоровья детей. Большая часть продукции была завезена с рынков городов Алматы и Бишкек», — сказал Юрий Залыгин.