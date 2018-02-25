Канадец угнал автомобиль, а немцы литрами пьют пиво после соревнований: Что интересного на Играх-2018

Врач немецкой команды прописал спортсменам пить пиво, чтобы скорее восстанавливаться после соревнований, канадский фристайлист напился и угнал автомобиль, а чешская спортсменка выиграла два золота в двух разных видах спорта. Что интересного на Олимпиаде в Пхенчхане?

В медальном зачете к последнему соревновательному дню на Олимпийских играх, лидирует сборная Германии. На одно золото меньше у норвежцев, на третьем месте Канада. Замыкают топ-5 США и Нидерланды.

Немцы привезли на Олимпиаду 3,5 тысячи литров безалкогольного пива. Пьют его, чтобы восстановиться после соревнований

Врач лыжной команды сборной Германии Йоннас Шерр, преподаватель спортивной медицины Технического университета Мюнхена, провел большое исследование, в котором выяснил, что употребление безалкогольного пива помогает спортсменам быстрее восстанавливать силы после соревнований.

Немцы привезли с собой 3,5 тысячи литров этого напитка и регулярно его принимают по рекомендации врача. Единственные кому Шерр не прописывает пиво — сами лыжники. Большинство из них — баварцы и они пьют пиво без каких-либо рекомендаций.

Канадский спортсмен в пьяном виде угнал машину и попал в полицию

Канадский фристайлист, со своей женой и менеджером влезли в чужой автомобиль, хозяин которого забыл заглушить двигатель.

На краденой машине компания направлялась в Олимпийскую деревню. Когда полиция поймала нарушителей, они заявили, что просто замерзли и хотели скорее добраться до дома.

Если южнокорейские стражи порядка не посчитают действия спортсмена серьезными, он может отделаться лишь штрафом.

Чешская спортсменка выиграла две золотые медали в двух разных видах спорта

Эстер Ледецка каким-то чудом обошла более опытных и титулованных соперниц в соревнованиях по супергигантскому слалому. Она вышла кататься последней, на лыжах, которые перед ней забраковала американская спортсменка.

«Я правда не поняла, что произошло, — сказала Ледецка после соревнований — Думала, что на табло какая-то ошибка и что время сейчас переключат на других. Смотрела на свою маму, и мы обе ничего не понимали”

На пресс-конференцию по случаю своей победы чешская спортсменка пришла в гигантских очках. Чем немало удивила журналистов. Выяснилось, что девушка попросту не успела накраситься и нашла такой вот оригинальный выход из затруднительного положения.

Ровно неделю спустя Эстер выиграла второе золото — в сноуборде.

Ледецка — первая женщина в истории Олимпийских игр, которой удалось выиграть золото в двух разных видах спорта на одной Олимпиаде.

Голландские конькобежцы бросили в толпу болельщиков огромную бутафорскую медаль. Два человека получили травмы

Бронзу в командных первенствах нидерландцы праздновали в Олимпийской деревне, в доме Heineken. По традиции, спортсмены получают бутафорскую медаль, которую должны передать болельщикам.

В этот раз конькобежцы решили быть оригинальными и просто кинули медаль в толпу болельщиков, которые оказались к такому не готовы. Два человека получили травмы. Одному оказали помощь на месте, а второго пришлось везти в больницу.

Капитан команды Свен Крамер извинился за произошедшее и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Болельщики требуют отстранить южнокорейских конькобежек, которые бросили свою сокомандницу в гонке преследования

В четвертьфинале командной гонки преследования две корейские конькобежки Ким Бо Рым и Пак Чи У бросили партнершу по команде и прибежали на четыре секунды быстрее.

Такое поведение было необоснованным, потому что время в гонке всегда считается по последнему члену команды. Болельщики уверены, что девушки просто издевались над своей партнершей.

Сразу после соревнований Ким Бо Рым и Пак Чи У покинули стадион, а Сон Ен рыдала на плечах тренера в подтрибунном помещении.

Петиция с требованием отстранить от Игр двух спортсменок собрала уже 570 000 подписей.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет сегодня, 25 февраля в 17:00 по бишкекскому времени.

