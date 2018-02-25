Две семьи памирских кыргызов из Афганистана прибыли в Нарын

В Кочкорский район Нарынской области прибыли две семьи памирских кыргызов – всего девять человек, в том числе трое детей. Переселять памирских кыргызов из Афганистана в Нарын начали в октябре 2017 года.

В Кыргызстан из Афганистана прибыло девять памирских кыргызов.

Все они прибыли с Малого Памира.

Прибывших разместили в общежитии профессионального лицея №15 в селе Кара-Тоо.

Ранее, в октябре 2017 года в Нарынскую область переселили шесть семей памирских кыргызов.

Большая часть из 33-х переселенных были несовершеннолетними детьми, которые приехали получать образование.

Вскоре число гостей увеличилось — одна из прибывших родила в Кыргызстане ребенка. Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда должность президента, подарил ей и ее семье укомплектованный мебелью и техникой дом, ребенка назвали в его честь.

В конце 2017 года, 1 декабря, в Кыргызстан прибыла вторая делегация памирцев — родственники тех, кто был переселен в Нарын в октябре.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на территории Памира проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

На Малом Памире в восьми селах проживает около 1200 человек. На Большом Памире в шести селах проживают около 825 кыргызов.

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