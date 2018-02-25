Россия: Тысячи людей вышли на марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова, три года назад убитого у стен Кремля в Москве, прошел в крупных городах России. В марше участвовали российские политики, в том числе кандидаты в президенты.
В России проходят марши памяти Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого три года назад в центре Москвы.
Марши прошли в 30 городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Пермь и Астрахань.
В Москве в акции приняли участие от четырех до семи тысяч человек, в других городах участников марша было меньше – от 80 человек (по официальной информации мэрии Новосибирска) до тысяч в других городах.
Одним из участников акции в Москве был кандидат в президенты Григорий Явлинский.
«Всю ответственность за смерть Немцова, политическую ответственность, несет действующий президент Путин», – сказал он.
«Всю ответственность за смерть Немцова, политическую ответственность, несет действующий президент Путин»
Кандидат в президенты Григорий Явлинский на Марше памяти pic.twitter.com/8JXKwSeq01
— Телеканал Дождь (@tvrain) February 25, 2018
Были замечены на марше и другие российские политики — например, оппозиционер Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак.
Она счастлива, мы счастливы #маршнемцова https://t.co/o6Dgy6B8ji pic.twitter.com/gbSDavi7Mh
— Илиас Меркури (@imerkouri) February 25, 2018
Look who did also attend #Nemtsov march in Mocow today.#немцов #маршнемцова
@navalny pic.twitter.com/VAtTllA7X6
— Andreas Rossbach (@rossbachandreas) February 25, 2018
#МаршНемцова #ОдинЗаВсехИВсеЗаОдного pic.twitter.com/6fLhrb4zd5
— Oksana Baulina (@oksana_baulina) February 25, 2018
#МаршНемцова с камеры #4 pic.twitter.com/WPqg2499U6
— Anton Scherbakov (18+) (@scherbakovx) February 25, 2018
Мой скромный фоторепортаж с марша памяти Немцова.https://t.co/bB5k3BdhHg#МаршНемцова pic.twitter.com/d0lOrW21hC
— Тот самый Мартин (@martin_camera) February 25, 2018
СМИ сообщают по меньшей мере о четырех задержанных в Москве. Среди них – националист Владимир Ратников, пришедший на марш с плакатом «Русский, проснись! Русский, борись!»
Еще двоих задержали в Санкт-Петербурге. Активистов молодежного движения «Весна» остановили по пути на марш.
Участники маршей не только почтили память погибшего политика, но и требовали освобождения журналистов и политзаключенных или выступали против действующей власти.
#МаршНемцова с камеры #1 pic.twitter.com/5nCepVhBPB
— Anton Scherbakov (18+) (@scherbakovx) February 25, 2018
#МаршНемцова pic.twitter.com/PleorzkzUW
— Воробьева (@Vorobievaya) February 25, 2018
Масленица Путина забери! #МаршНемцова 26.02.2017 pic.twitter.com/FWjF5ouixU
— профессор советолог (@chernyshev2033) February 27, 2017
Убийство Немцова
Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы – он скончался на месте.
Через два года Московский окружной суд приговорил пятерых подозреваемых в убийстве политика к срокам от 11 до 20 лет. Однако, сторонники Немцова утверждают, что настоящим виновникам преступления удалось избежать наказания.
Немцов, занимавший в 90-е годы пост губернатора Нижегородской области и вице-премьер-министра, являлся одним из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» и сопредседателем партии «РПР-Парнас».
С начала 2000-х он был одним из критиков политики президента Владимира Путина.
За три недели до смерти он признался в интервью журналу «Собеседник» что боится возможного покушения на свою жизнь.
Президент Путин назвал убийство Немцова «провокацией».
«[Убийство] имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер», – передал слова российского главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.