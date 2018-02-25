Россия: Тысячи людей вышли на марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова, три года назад убитого у стен Кремля в Москве, прошел в крупных городах России. В марше участвовали российские политики, в том числе кандидаты в президенты.

В России проходят марши памяти Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого три года назад в центре Москвы.

Марши прошли в 30 городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Пермь и Астрахань.

В Москве в акции приняли участие от четырех до семи тысяч человек, в других городах участников марша было меньше – от 80 человек (по официальной информации мэрии Новосибирска) до тысяч в других городах.

Одним из участников акции в Москве был кандидат в президенты Григорий Явлинский.

«Всю ответственность за смерть Немцова, политическую ответственность, несет действующий президент Путин», – сказал он.

«Всю ответственность за смерть Немцова, политическую ответственность, несет действующий президент Путин» Кандидат в президенты Григорий Явлинский на Марше памяти pic.twitter.com/8JXKwSeq01 — Телеканал Дождь (@tvrain) February 25, 2018

Были замечены на марше и другие российские политики — например, оппозиционер Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак.

СМИ сообщают по меньшей мере о четырех задержанных в Москве. Среди них – националист Владимир Ратников, пришедший на марш с плакатом «Русский, проснись! Русский, борись!»

Еще двоих задержали в Санкт-Петербурге. Активистов молодежного движения «Весна» остановили по пути на марш.

Участники маршей не только почтили память погибшего политика, но и требовали освобождения журналистов и политзаключенных или выступали против действующей власти.

Убийство Немцова

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы – он скончался на месте.

Через два года Московский окружной суд приговорил пятерых подозреваемых в убийстве политика к срокам от 11 до 20 лет. Однако, сторонники Немцова утверждают, что настоящим виновникам преступления удалось избежать наказания.

Немцов, занимавший в 90-е годы пост губернатора Нижегородской области и вице-премьер-министра, являлся одним из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» и сопредседателем партии «РПР-Парнас».

С начала 2000-х он был одним из критиков политики президента Владимира Путина.

За три недели до смерти он признался в интервью журналу «Собеседник» что боится возможного покушения на свою жизнь.

Президент Путин назвал убийство Немцова «провокацией».

«[Убийство] имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер», – передал слова российского главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.