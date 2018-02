Россия: Тысячи людей вышли на марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова, три года назад убитого у стен Кремля в Москве, прошел в крупных городах России. В марше участвовали российские политики, в том числе кандидаты в президенты.

В России проходят марши памяти Бориса Немцова, оппозиционного политика, убитого три года назад в центре Москвы.

Марши прошли в 30 городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Пермь и Астрахань.

В Москве в акции приняли участие от четырех до семи тысяч человек, в других городах участников марша было меньше – от 80 человек (по официальной информации мэрии Новосибирска) до тысяч в других городах.

Одним из участников акции в Москве был кандидат в президенты Григорий Явлинский.

«Всю ответственность за смерть Немцова, политическую ответственность, несет действующий президент Путин», – сказал он.

Были замечены на марше и другие российские политики — например, оппозиционер Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак.

