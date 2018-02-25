В Пхенчхане прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр

В Пхенчхане погасили олимпийский огонь и передали эстафету Пекину. Красочным представлением завершились зимние Олимпийские игры в Южной Корее.
Пхенчхан попрощался с Олимпиадой. Во время церемонии свое представление показал Пекин, который примет зимние Игры в 2022 году.
. @Beijing2022 presents #Pyeongchang2018 #Olympics #ClosingCeremony pic.twitter.com/0fudRMqobw
— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
Борьбу за право принимать зимнюю Олимпиаду Пекин выиграл у Алматы.
. @Beijing2022 #ClosingCeremony #Olympics #PyeongChang2018 Next Olympic Winter Games pic.twitter.com/6StZOacKVL
— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
Кроме актеров театра теней и сказочных существ, публику развлекали популярные южнокорейские исполнители.
#EXO @weareoneEXO ❤ 😍👏 #ClosingCeremony #엑소 pic.twitter.com/HKYEpNvsCg
— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
В медальном зачете в последний день Игр вырвали пальму первенства норвежцы. На их счету 39 медалей, 14 из которых золотые. Следом за ними расположились сборные Германии и Канады.
Кыргызстан на Играх представили два спортсмена: Тариэль Жаркымбаев и Евгений Тимофеев.
Зимние Олимпийские игры прошли с 9-го по 25 февраля в городе Пхенчхан (Южная Корея). Следом за ними стартуют Паралимпийские. Они пройдут также в Пхенчхане с 8-го по 18 марта.