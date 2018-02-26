Водителей маршруток и автобусов будут увольнять в случае смертельных ДТП

Власти будут расторгать контракты с водителями и фирмой-перевозчиком в случае аварии со смертельным исходом, если вина водителя будет доказана. Кроме того если в ДТП пострадают более трех человек, с водителем также расторгнуть контракт.

Начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорог Нурмат Мусабеков сообщил журналисту Kloop.kg, что новые правила касаются всех водителей, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками.

«Сейчас у всех водителей маршруток, которые занимаются регулярными пассажирскими перевозками, есть контракты. Контрактов не бывает только у частных лиц, которые выполняют перевозку по заказу. Например, на Иссык-Куль водитель один раз свозил 15 человек. Но у водителя, который регулярно возит Бишкек-Каракол, есть контракт», — сказал Мусабеков.

Также он отметил, что в случае аварии с летальным исходом контракт будет расторгнут не только с водителем, но и с обслуживающей фирмой.

В правительстве сообщили, что новые правила вступят в силу 7 марта.

Мусабеков также добавил, что минтранс также отправил на рассмотрение в правительство еще одно положение — о запрете повторного заключения контракта с водителем-виновником ДТП.

Безопасность на дорогах

Президент Сооронбай Жээнбеков 25 января подписал закон об ужесточении наказания для водителей, по вине которых погибнет человек. Теперь водителю, виновному в гибели человек грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Наказание ужесточили, чтобы «сократить количество аварий путем повышения ответственности»

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли сам вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Правительство подписало контракт с китайской компанией «Хуавей» на установку камер, которые будут фиксировать нарушения на дорогах. Так власти хотят снизить количество аварий и смертей на трассах.

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