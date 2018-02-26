Нацбанк запретил пополнение электронного кошелька с баланса телефона

Национальный банк Кыргызстана запретил пополнять электронный кошелек с баланса телефона. Теперь электронные кошельки от операторов мобильной связи можно пополнять только через банки, банкоматы и терминалы.

О введении новых правил работы электронных кошельков стало известно 26 февраля — они вступят в силу через 15 дней.

«Не допускается пополнение электронного кошелька держателя с лицевого счета абонента (пользователя) поставщика товаров и услуг, в том числе и путем возврата аванса за товары и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный кошелек», — говорится в распоряжении Нацбанка.

Теперь кошельки мобильных операторов «Билайн», «Мегаком» и «О!» можно пополнять через банковские счета, банкоматы и терминалы.

Нацбанк добавил, что электронные кошельки будут работать в прежнем режиме, а операторы мобильной связи должны оповестить своих абонентов об изменениях.

Кошельки от мобильных операторов с функцией пополнения с баланса телефона удобнее для людей, которые живут в регионах.

Электронный кошелек банка можно пополнить или в самом банке, или в терминале. Но терминалы и филиалы банков есть не во всех населенных пунктах Кыргызстана.

При этом электронный кошелек мобильного оператора до запрета нацбанка мог пополняться с баланса телефона — абоненту не нужно было искать терминалы или банковский филиал, он мог пополнить баланс почти в каждом коммерческом киоске страны.

Запрет на пополнение электронных кошельков с баланса телефона

Национальный банк 12 января вынес поправку о запрете пополнения электронных кошельков с баланса телефона абонента на общественное обсуждение.

Регулятор посчитал, что при использовании кошельков от мобильных операторов возникает много рисков. Один из них заключается в том, что мобильные операторы не смогут гарантировать возврат денег своим клиентам.

Национальный банк опасался, что через мобильные кошельки возможно финансировать террористов, потому что неизвестно, кому окончательно перечисляются деньги.

Операторы мобильной связи выступали против поправки. Они провели голосование и собрали более 100 тысяч голосов в поддержку пополнения кошельков с баланса телефона.

Мобильные операторы предлагали нацбанку обеспечить гарантию возврата денег своим клиентам, открыв страховые депозиты в коммерческих банках. Их размер — 100 процентов дневного оборота всех мобильных кошельков. Еще операторы готовы хранить в банках 10 процентов от денег всех абонентов.

Кроме того, операторы связи настаивали на том, что нацбанк может отслеживать платежи, потому что они совершаются через банки.

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