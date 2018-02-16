Нацбанк ограничил мобильные кошельки «Билайна» и «Мегакома» (а спустя 2 часа разрешил)

Национальный банк запретил мобильным операторам «Билайн» и «Мегаком» пополнение электронного кошелька с баланса телефона, однако это ограничение сняли спустя два часа.

Новость обновлена в 16:50

Глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сообщил журналисту Kloop.kg, что «Доскредобанку» удалось договориться с нацбанком.

«Нацбанк разрешил “Докредобанку” возобновить работу электронных кошелков в штатном режиме. И сегодня с 16:00 кошелки “Мегакома” и “Билайна” снова заработали», — сказал Куренкеев.

По его словам, разрешение будет действовать до официального объявления решения банка по электронным кошелкам. Но Куренкеев пока не знает точную дату объявления.

Ранее в пресс-службе компании «Билайн» сообщили изданию «Спутник», что Нацбанк направил «Дос-Кредобанку», с которым сотрудничают оба оператора связи, предписание о прекращении пополнения электронных кошельков с баланса телефона абонентов.

«Вызывает удивление, что Нацбанк усложнил работу “Balance.kg” и “MegaPay”, оставив возможность пополнения мобильного кошелька “О! Деньги” с баланса телефона абонента», — цитирует издание представителя пресс-службы.

Глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев заявил журналистам Kloop.kg, что мобильные кошельки «Билайна» и «Мегакома» «будут работать с ограниченным функционалом».

«Пополнять их с баланса абонента пока невозможно, нужно будет идти в банк. Третий кошелек (“О! Деньги”) можно пополнить с баланса телефона», — сказал он.

По его словам, кошелек компании «О!» работает, потому что мобильный оператор сотрудничает с другой финансовой организацией — «Грин Телеком Сервис».

В Национальном банке пообещали журналисту Kloop.kg сделать официальное заявление позже.

Запрет на пополнение электронных кошельков с баланса телефона

Национальный банк 12 января вынес поправку о запрете пополнения электронных кошельков с баланса телефона абонента.

Фактически это приведет к тому, что кыргызстанцы не смогут пользоваться электронными кошельками от операторов сотовой связи. Обсуждение завершилось 12 февраля, но пока неизвестно, какое решение примет нацбанк.

Регулятор считает, что при использовании кошельков от мобильных операторов возникает много рисков.

Один из них заключается в том, что мобильные операторы не смогут гарантировать возврат денег своим клиентам.

Национальный банк опасается, что через мобильные кошельки возможно финансировать террористов, потому что неизвестно, кому окончательно перечисляются деньги.

Операторы мобильной связи не согласны с опасениями нацбанка. Они провели голосование и собрали 116 тысяч голосов в поддержку своих кошельков.

Мобильные операторы предлагают нацбанку обеспечить гарантию возврата денег своим клиентам, открыв страховые депозиты в коммерческих банках. Их размер — 100 процентов дневного оборота всех мобильных кошельков. Еще операторы готовы хранить в банках 10 процентов от денег всех абонентов.

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