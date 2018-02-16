Минэкономики отказалось от репетитора кыргызского языка для Новикова из-за «реакции общественности»

Минэкономики отказалось от услуг репетитора по кыргызскому языку для сотрудников ведомства, а также министра Артема Новикова. В министерстве приняли такое решение из-за «неоднозначной реакции общественности».

В пресс-службе Министерства экономики журналисту Kloop.kg сообщили, что отменили результаты тендера 15 февраля.

«Нам пришлось отменить тендер, так как многие кыргызстанцы возмутились, что министр и сотрудники ведомства будут брать уроки кыргызского языка за государственный счет», — сообщили в пресс-службе.

В минэкономики не уточнили, будут ли Новиков или сотрудники ведомства оплачивать услуги репетитора по кыргызскому языку за свой счет.

Минэкономики 12 февраля объявило тендер на обучение кыргызскому языку своих сотрудников в течение трех месяцев для подготовки к тестированию.

На следующий день, 13 февраля, в минэкономике сообщили изданию «Азаттык», что сотрудников и министра Новикова будет обучать учебный центр при Национальной комиссии по госязыку, которого и выбрали победителем тендера.

Предполагалось, что Новиков будет брать уроки кыргызского языка у репетитора, который обучал бывшего премьер-министра Игоря Чудинова и бывшего вице-премьер-министра Олега Панкратова.

На трехмесячное обучение Новикова планировали потратить 36 тысяч сомов, а на сотрудников — 288 тысяч.

В ноябре прошлого года премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление, согласно которому с 2019 года все госслужащие должны владеть кыргызским языком на базовом уровне.

В документе также говорится, что работники госструктур обязаны знать госязык на средним уровне с 2020 года, а с 2021 году — выше среднего.

Депутаты парламента неоднократно критиковали некоторых чиновников и своих коллег по Жогорку Кенешу за незнание государственного языка.

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