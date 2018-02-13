Министра Новикова будут учить кыргызскому языку за 36 тысяч сомов

Министр экономики Артём Новиков будет изучать кыргызский язык в течение трех месяцев — это обойдется бюджету в 12 тысяч сомов в месяц. Кроме него, 100 сотрудников минэкономики пройдут трехмесячный курс обучения за 288 тысяч сомов.

Министерство экономики 12 февраля объявило тендер на обучение кыргызскому языку своих сотрудников в течение трех месяцев.

Однако через день, 13 февраля, стал известен победитель тендера. В минэкономики сообщили изданию «Азаттык», что тендер выиграл учебный центр при Национальной комиссии по госязыку. По информации издания, объявление было «размещено в порядке информации».

Новикову будет преподавать кыргызский язык репетитор, который обучал бывшего премьер-министра Игоря Чудинова и бывшего вице-премьер-министра Олега Панкратова.

Премьер-министр Сапар Исаков в ноябре 2017 года подписал постановление, согласно которому с 2019 года все госслужащие должны владеть кыргызским языком на базовом уровне.

В документе также говорится, что работники госструктур обязаны знать госязык на средним уровне с 2020 года, а с 2021 году — выше среднего.

Депутаты парламента неоднократно критиковали министров, чиновников и своих коллег за незнание кыргызского языка.