В Бишкеке арестовали старшего лейтенанта милиции, когда тот пытался сбыть полкилограмма гашиша.

Пресс-служба МВД сообщила 13 февраля, что при попытке сбыта наркотиков был задержан старший лейтенант милиции.

По сообщению пресс-службы, при досмотре у офицера нашли 30 брикетов гашиша — общим весом в 442,61 грамма.

«В ходе дальнейших мероприятий были задержаны другие соучастники данного преступления», — сообщили в МВД.

По факту было возбуждено уголовное по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» Уголовного кодекса.

Офицера водворили в СИЗО-50 на два месяца, а еще двоих задержанных водворили в СИЗО-1, тоже сроком на два месяца.

Пресс-служба отмечает, что служебное расследование проводит Служба внутренних расследований МВД, и дело находится на стадии завершения.