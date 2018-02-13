В детсадах Каракола решили установить камеры после смерти ребенка

Депутаты горкенеша Каракола решили установить камеры в детских садах города после смерти двухлетнего мальчика.

Депутаты одобрили 13 февраля идею установки камер видеонаблюдения в детских садах города, сообщает издание “Кактус”.

По информации издания, камеры видеонаблюдения установят в 14 государственных детских садах. На установку камер мэрия выделит 850 тысяч сомов.

Решение об установке камер связано с гибелью двухлетнего мальчика, который скончался 10 февраля после госпитализации из детского сада.

Ребенок ходил в детский сад № 14 в Караколе. Родители ребенка отвели его 9 февраля в детский сад, где ему стало плохо, а через сутки он скончался в реанимации Иссык-Кульской областной больницы.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил журналисту Kloop.kg, что по предварительным данным врачей мальчик скончался из-за пневмонии.

В отделе соцзащиты мэрии Каракола сообщили журналисту Kloop.kg, что сейчас по факту смерти ребенка идет следствие.

Мать ребенка Наргиза Абдыкадырова винит в смерти сына воспитателей детского сада. По ее словам, они не досмотрели за ребенком, которого родители отвезли в детский сад «в прекрасном состоянии», и он был «абсолютно здоров».

Директор детского сада Аида Аракеева утверждает, что мальчик болел пневмонией и часто не посещал детский сад из-за болезни.

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