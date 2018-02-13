Совбез проверит борцов с коррупцией

По итогам заседания Совета безопасности (на котором президент Сооронбай Жээнбеков поругал всех за «неэффективность») проверят всех государственных борцов с коррупцией.

Пока неизвестно, с кого именно эти проверки начнутся. Точно известно, что Совет безопасности должен будет «провести анализ всего руководящего состава в органах, призванных бороться с коррупцией».

Борются с коррупцией, кажется, в каждом правоохранительном и надзорном органе: и в МВД, и в ГКНБ, и в ГСБЭП, и в прокуратуре.

Но Жээнбеков на прошедшем заседании совбеза заявил, что антикоррупционные органы «сами погрязли в коррупции».

Он заявил, что госорганы проводят «необоснованные проверки», а прокуратура не только не контролирует этот процесс, но и сама устраивает «бесчисленные» проверки.

Журналистке Алкановой предъявили обвинения

Журналистку Эльнуру Алканову обвинили в «незаконном получении и распространении документов, содержащих коммерческую тайну».

Дело возбудили еще в декабре прошлого года — из-за расследования о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» в пригороде Бишкека — однако обвиняемой Алканова стала только сегодня.

В своем расследовании журналистка изучила продажу элитных коттеджей «Идеал Хаус», а также возможные связи окружения премьер-министра Сапара Исакова в этой сделке.

Алканова назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом премьер-министра.

Правительство опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Самой журналистке запретили покидать пределы Бишкека. По ее словам, следствие завершено, а материалы дела сейчас изучает генеральная прокуратура.

Депутат предложила штрафовать за мусор на улицах

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Махабат Мавлянова предложила штрафовать граждан, бросающих мелкий мусор на улицах.

Предложение Мавляновой вынесли на общественное обсуждение 13 февраля. Суть идеи заключается в том, чтобы штрафовать граждан на 2000 сомов за брошенный мелкий мусор — например, шелуху от семечек, бумажки, обертки, фантики, бутылки, пакеты или окурки от сигарет.

Мавлянова считает, что за мусор необходимо штрафовать, так как «общая культура нашего общества находится в упадке», а «для большинства граждан бросать мусор в неположенных местах является нормальным явлением».