Жээнбеков поручил проверить руководство антикоррупционных органов

На совещании представителей Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков распорядился проверить всех руководителей антикоррупционных органов. Президент также заявил, что расходы сотрудников правоохранительных органов «будут тщательно проверяться».

Пресс-служба президента сообщила, что Жээнбеков провел совещание с секретариатом Совета безопасности 13 февраля. На встрече президент поручил начать «активную работу по реализации антикоррупционных мер».

«Необходимо тщательно проверять декларации сотрудников государственных структур, в том числе правоохранительных, надзорных и судебных органов. Расходы сотрудников правоохранительных органов будут тщательно проверяться», — сказал Жээнбеков.

Первый замсекретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев 8 февраля заявил о том, что декларации госслужащих будут проверять для выявления фактов коррупции.

По словам Сагынбаева, некоторые служащие «живут в чужих домах и квартирах и используют чужие машины».

«Если такие факты будут установлены, то хозяев движимого и недвижимого имущества ожидают всесторонние проверки», — сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков на своем первом заседании Совета безопасности обвинил силовые органы и генпрокуратуру в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

Он заявил, что госорганы проводят «необоснованные проверки», а прокуратура не только не контролирует этот процесс, но и сама устраивает «бесчисленные» проверки.

Жээнбеков остался недоволен и судами — по его словам, они «намеренно» затягивают процессы, и граждане долго не могут добиться справедливости.

Президент сказал, что коррупция мешает силовикам бороться с преступностью. По его мнению, правоохранительные органы «тесно вовлечены в темные схемы».

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