«Женское счастье». Ролик о социальных стереотипах и семейном насилии

Художница Татьяна Зеленская представила свой короткометражный анимационный ролик «Женское счастье», который размышляет об общественных стереотипах о женщинах и семейном насилии.

«Понимание “женского счастья” в патриархальном обществе приводит к тому, что девушки вынуждены терпеть побои и унижения, только бы мужчина был рядом. Один из персонажей ролика воплощает эту идею, когда желает главной героине счастья с “настоящим сильным мужчиной”, а потом избивает свою жену за неосторожность», — объяснила Зеленская.

Она добавляет, что идея о «женском счастье» как об обязательном наличии мужчины рядом с женщиной с детства внушается девушкам в Кыргызстане. Эта мысль рождает в них страх остаться одной, заставляет не уходить от мужа-тирана, вынуждает бросить учебу ради семьи или остаться в семье неизвестного мужчины после похищения.

Зеленская представила свою работу на интерактивной выставке современного искусства «В поисках права» — она посвящена правам человека и проходит с 13 по 27 февраля в бишкекской галерее «Дубовый парк».

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