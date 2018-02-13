Олимпиада-2018: Лыжник Тариэль Жаркынбаев финишировал в спринтерской гонке предпоследним

Кыргызский лыжник Тариэль Жаркынбаев завершил спринтерскую гонку Олимпийских игр на предпоследнем месте и не сумел квалифицироваться в четвертьфинал.

В мужской спринтерской гонке классическим стилем Жаркынбаев пришел к финишу 79-м. Кыргызстанец показал время 4 минуты 5,99 секунды, отстав от лидера больше, чем на минуту.

В гонке спортсмены стартовали по очереди, согласно порядковому номеру, с интервалом в 15 секунд. Жаркынбаев вышел на старт под 76-м номером.

Для того, чтобы попасть в четвертьфинал, необходимо было занять место в топ-30.

Всего в соревнованиях участвовали 80 лыжников.

Финал мужского спринта состоится сегодня в 18:34 по бишкекскому времени.

Жаркынбаев — чемпион Кыргызстана и призер кубка Азии в лыжных гонках, многократный чемпион Кыргызстана по биатлону. Также Тариэль принимал участие в кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Австрии.

В прошлом году 21-летний Жаркынбаев представлял Кыргызстан на Универсиаде-2017 в Алматы. Тогда в классическом спринте лыжник финишировал на 62-м месте.

Лицензию на Игры Тариэль завоевал по итогам зачета пяти международных стартов. Это первая Олимпиада в карьере спортсмена.

Следующим из кыргызстанцев на Играх стартует Евгений Тимофеев. 18 февраля он поборется за медали в соревнованиях по гигантскому слалому. Соревнования начнутся в 7:15 (по бишкекскому времени).