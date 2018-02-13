В центре онкологии сломался единственный аппарат для лечения женской половой системы

Национальный центр онкологии сообщил о поломке единственного аппарата для лечения опухолей женской половой системы. Специалистам понадобится месяц на доставку нужных деталей и устранение поломки.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила журналисту Kloop.kg, что поломка аппарата произошла из-за вышедшей из строя детали.

Минздрав приобрел брахитерапевтический аппарат в 2016 году за 32 млн сомов для лечения опухолей женской половой системы.

«Неисправную деталь заменят на новую, которую привезут с России. Это займет месяц. К сожалению, это единственный аппарат для лечения такого типа больных», — сказала Айгерчинова.

По ее словам, минздрав принес свои извинения за поломку и попросил «отнестись с пониманием» к сложившейся ситуации.

Ремонт аппарата произведут инженеры из Москвы, которые уже приехали в Бишкек.