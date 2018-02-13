Комитет ЖК одобрил выборы мэров большинством депутатов

Профильный комитет парламента принял законопроект, который предусматривает выборы мэров городов и акимов простым большинством депутатов местных кенешей. Сейчас для избрания необходимо не менее двух третей от общего числа депутатов.

Комитет парламента по конституционному законодательству одобрил законопроект в третьем чтении 13 февраля — теперь документ ожидает окончательное одобрение со стороны парламента.

Согласно законопроекту, мэры городов и главы айыл окмоту будут избираться большинством от общего числа депутатов местных кенешей. Сейчас для избрания этих руководителей необходимо не менее двух третей депутатов.

В справке-обосновании документа говорится, что при нынешней системе выборы «срываются».

«Отдельные фракции и группы депутатов по политическим соображениям и личным интересам, путем бойкотирования, искусственно не обеспечивают кворума отдельных местных кенешей, и тем самым срывают выборы главы исполнительного органа местного самоуправления», — написано в справке-обосновании.

Подобный инцидент произошел в Джалал-Абаде — депутаты горкенеша почти год не утверждали кандидатуру мэра из-за разногласий между фракциями.

В декабре 2016 года в Джалал-Абадском кенеше депутаты сформировали коалицию большинства без депутатов провластной партии СДПК.

В свою очередь, социал-демократы заявили, что это «незаконно» и развалили коалицию, переманив к себе членов фракции «Республика — Ата-Журт».

СДПК и «Республика — Ата-Журт» сформировали новую коалицию, но тогда парламентарии от оппозиции перестали посещать заседания горкенеша.

Из-за отсутствия кворума — голосов не менее двух трети всех депутатов — народные избранники не могли выбрать мэра города и утвердить бюджет на протяжении года.

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