Жогорку Кенеш 17 мая одобрил кандидатуру бывшей гособинительницы Джамили Джаманбаевой на должность омбудсмена Кыргызстана.

Процедура выборов омбудсмена в Кыргызстане началась после скандальной отставки с этого поста Атыр Абдрахматовой.

Джаманбаева была представлена от депутатской группы «Мекенчил» и фракции «Ата-Журт Кыргызстан». За ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов.

Другим кандидатом был глава НЦПП Бакыт Рысбеков от фракции «Бутун Кыргызстан» и депутата Сеидбека Атамбаева (Аламединский округ). За него проголосовали 20 депутатов, против — 1. Всего проголосовал 71 депутат, один из которых проголосовал против всех.

Ранее свою кандидатуру сняла Кулира Кубатова. Она говорила, что отказалась баллотироваться в пользу Джамили Джаманбаевой. Кандидатуру Кубатовой выдвигала фракция «Ыйман нуру».

«Мы намерены с ней объединиться и работать в одной команде», — добавила она.

Кто такая Джаманбаева?

Джаманбаева с 2018 по 2021 год занимала должность заместителя генпрокурора. В органах прокуратуры проработала аж 23 года.

Она — не единственный бывший силовик в Кыргызстане, которая заняла пост главного правозащитника страны.

В 2018 году омбудсменом назначили генерала спецслужб, кадрового чекиста Токона Мамытова. Он начинал карьеру в силовых структурах с оперуполномоченного КГБ по Иссык-Кульской области, далее служил в правоохранительных органах, занимал руководящие должности в Службе нацбезопасности, Минобороны, был секретарем Совета безопасности.

В 2007 году Мамытов возглавил комиссию по реформированию правоохранительных органов, заместителем у него был брат свергнутого президента Курманбека Бакиева — Жаныш Бакиев.

Снятие с поста Абдрахматовой

Атыр Абдрахматова — первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года.

До этого она работала зампредседательницей Центральной избирательной комиссии. Она добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК после приведших к смене власти протестов, последовавших после парламентских выборов в октябре 2020 года.

3 мая 2023 года депутаты Жогорку Кенеша приняли решение досрочно снять её с должности омбудсмен. Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внеслафракция «Ата-Журт Кыргызстан».

19 апреля она выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить ей вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

На заявление депутатов отреагировала международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и 26 апреля опубликовала заявление в защиту Абдрахматовой.

В нем правозащитники призвали власти Кыргызстана не снимать Атыр Абдрахматову с должности омбудсмена до истечения срока ее обязанностей.

В HRW заявили, что власти должны обеспечить независимость аппарата омбудсмена и создать условия для беспрепятственного выполнения мандата по защите прав человека в Кыргызстане.

«Решение уволить Абдрахматову досрочно напоминает явную месть за ее работу и станет тревожным сигналом о том, что правительство Кыргызстана не выполняет свои международные обязательства в области прав человека», — считает исследовательница HRW по Центральной Азии Сынат Султаналиева.