Во время задержания вооруженного мужчины в селе Дмитриевка Чуйской области пострадали туристы из России, Беларуси и Франции. Об этом сообщило издание 24.kg со ссылкой на одного из пострадавших – Дмитрия Анисимкова.

Турист рассказал, что пострадавшие проживали во второй половине дома, в котором ликвидировали подозреваемого. По его словам, из-за пожара во время перестрелки сгорело все их имущество, в том числе деньги и банковские карты.

«Через стенку от нас, как оказалось, проживал этот человек. В 6:00 к нам зашли люди в штатском и эвакуировали нас. Нас всего 13 человек — граждане России, один гражданин Беларуси и гражданка Франции. К счастью, никто из нас не получил ранений. Сейчас мы находимся в Канте в отделении милиции, даем показания. После нас повезут на место — посмотреть, осталось ли хоть что-то», — рассказал мужчина.

По словам Анисимкова, в посольстве России в Кыргызстане им пообещали восстановить документы в течение четырех месяцев. Сейчас туристам нужна помощь, так как они остались без сменной одежды и ночлега.

Спецоперацию сотрудники МВД и ГКНБ провели 17 мая в селе Дмитриевка Чуйской области. Во время перестрелки сотрудники МВД и ГКНБ застрелили вооруженного мужчину.

В МВД утверждают, что убитый был террористом. В результате перестрелки были ранены два силовика.