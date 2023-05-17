Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию (ЕКОМ) опубликовала отчет за 2022 год о нарушениях прав ЛГБТ-людей в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

В ЕКОМ составили отчет на основе задокументированных кейсов нарушения прав, предоставленных неправительственными организациями. По данным организации, в 2022 году в Кыргызстане зарегистрирован 31 случай нарушений прав ЛГБТ-людей.

«Чаще всего потерпевшими оказываются ЛГБТ-люди, живущие с ВИЧ. На втором месте среди пострадавших гомосексуальные мужчины разного возраста, которые ищут себе партнеров в социальных сетях», — говорится в отчете.

Также по данным ЕКОМ, чаще всего нарушителями являются сотрудники медицинских учреждений и представители правоохранительных органов.

«Из всех проанализированных кейсов только в одном случае потерпевший обратился в правоохранительные органы до обращения в общественную организацию, однако встретился с физическим насилием со стороны сотрудника органов. Во всех кейсах пострадавшие боялись угрозы *аутинга либо не доверяли правоохранительным органам, следовательно, отказывались писать заявления», — рассказала координаторка по правам человека ЕКОМ Надира Масюмова.

*Аутинг — публичное разглашение информации о принадлежности человека к ЛГБТ-сообществу без его согласия.

Наиболее распространенные нарушения прав людей:

12 случаев были связаны с дискриминацией со стороны медперсонала: во всех из них медперсонал, узнавший о сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) или ВИЧ-статусе пациента, использовал оскорбления, а в некоторых – отказывался предоставлять услуги;

7 случаев «подставных свиданий» — когда сотрудники правоохранительных органов практикуют подставные знакомства через соцсети для вымогательства и шантажа под угрозой аутинга;

4 случая нарушения со стороны работодателей из-за СОГИ или ВИЧ-статуса сотрудника.

Правовые барьеры

Кроме регистрации фактов нарушений прав человека, правозащитники также выявили барьеры в правовой среде страны. По их словам, в законах страны нет признаков сексуальной ориентации и гендерной идентичности как защищаемых характеристик.

«Уголовным кодексом запрещена не только передача ВИЧ, но и “поставление другого лица в опасность инфицирования ВИЧ”, а значит, все лица, живущие с ВИЧ и вступающие в половую связь, могут быть привлечены к уголовной ответственности», — говорится в отчете.

ЕКОМ отмечают, что формальное гарантирование законом равенство людей, живущих с ВИЧ есть. Но в стране нет системы обучения для медперсонала по работе с ЛГБТ и ВИЧ-положительными людьми, что приводит к нарушению права на здоровье.

Что рекомендует ЕКОМ?

Евразийская коалиция рекомендует властям Кыргызстана принять меры для искоренения всех форм дискриминации и насилия на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В организации считают, что в проект закона «Об обеспечении права на равенство и защиты от дискриминации» нужно внести состояние здоровья (ВИЧ-статус), сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве защищаемых характеристик. ЕКОМ рекомендует обучить сотрудников правоохранительных органов и медработников оказывать услуги для ЛГБТ и людей с ВИЧ-статусом.

В организации также призвали оперативно и эффективно расследовать любые сообщения о насилии или нетерпимости из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также ВИЧ-статуса.

ЛГБТ — главный враг властей?

В Кыргызстане на фоне попыток властей ввести цензуру и зарегулировать медиа и блогеров наметилась еще одна тенденция — попытка запрета контента об ЛГБТ-людях.

Администрация президента вписала в пятый вариант проекта закона «О СМИ» пункт, согласно которому СМИ и веб-сайты не должны заниматься «распространением материалов, пропагандирующих порнографию, однополые браки, наносящих вред здоровью и нравственности населения, культ насилия и жестокости».

Ранее депутатка парламента Джамиля Исаева инициировала поправки в некоторые законы, которые позволят штрафовать граждан «за распространение информации, вредящей несовершеннолетним». «Вредящей» информацией Исаева посчитала информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирующую неуважение к родителям или другим членам семьи.

Риторику фактического запрета ЛГБТ-людей поддерживает и глава Кабмина Акылбек Жапаров — он высказывался в поддержку запрета однополых браков в Кыргызстане.



Кроме того, в парламенте постоянно звучат гомофобные высказывания в отношении ЛГБТ-людей, потому что, по мнению парламентариев, это «идеология, которая противоречит традициям и обычаям кыргызского народа».

Депутаты парламента и другие представители власти используют гомофобную риторику в качестве давления на НКО и независимых медиа. Они считают, что нужно усилить регулирование этих структур, потому что они защищают права ЛГБТ-людей.