В городе Токтогул Джалал-Абадской области задержали директора компании, не выполнившей обязательства по строительству гемодиализного центра для людей с почечной недостаточностью. Об этом 17 мая сообщили в ГКНБ.

По их данным, в октябре 2021 года был объявлен тендер на строительство центра гемодиализа на 15 млн 941 тысяч сомов на территории центра общей врачебной практики в Токтогульском районе.

В тендере победила компания «А.С.С.», которая предложила 12 млн 907 тысяч сомов. На счет директора организации было перечислено 7 млн 781 тысяч сомов. Но в 2022 году он выполнил лишь 10% от общей работы и скрылся. Подозреваемого водворили в ИВС.

Автор: Нурислам Абдисатаров