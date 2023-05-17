Министерство сельского хозяйства начало проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Чу. Об этом 17 мая сообщили в ведомстве.

По их данным, сотрудники Сокулукского районного ветеринарного управления на местах взяли патологические материалы рыбы, пробы воды и передали в лабораторию.

«Отход рыбы наблюдался во впадающем канале на Нижнечуйском. Все материалы сданы в Республиканскую ветеринарную лабораторию для выяснения причин гибели рыбы. Результаты будут известны по истечению трех дней», — отметили в министерстве.

Специалисты просят местных жителей воздержаться от рыбалок и употребления мяса рыбы до выяснения причин массовой гибели рыбы.

О гибели рыбы в реке Чу ранее сообщили жители Сокулукского района. Они предположили, что причиной может стать использование химических веществ при поливе.

Автор: Айжамал Бексултанова