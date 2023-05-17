Новоназначенная омбудсмен и бывшая гособвинительница Джамиля Джаманбаева считает, что в Кыргызстане нет политических заключенных и давления на СМИ. Об этом она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

Ее кандидатуру Жогорку Кенеш одобрил 17 мая. Джаманбаева с 2018 по 2021 год занимала должность заместителя генпрокурора. В органах прокуратуры проработала аж 23 года.

На заседании, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева о том, есть ли в Кыргызстане политзаключенные и давление на СМИ, Джаманбаева ответила отрицательно.

«С учетом того, что я последние годы не прибывала на какой-либо должности, я не следила за СМИ, считаю, что давления на свободу слова нет. Мне так кажется. Если мою кандидатуру одобрят, возможно, я изменю свое мнение. Политических заключенных на сегодня нет», – сказала она.

Джаманбаева была представлена от депутатской группы «Мекенчил» и фракции «Ата-Журт Кыргызстан». За ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов.

Однако, проблему давления на СМИ в Кыргызстане не раз поднимали международные правозащитные организации.

Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Ярчайшие примеры тому — выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и процесс его закрытия, а также регулярные допросы журналистов и блогеров.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране. При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все они публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста. По их мнению, их задержание носит политический характер.