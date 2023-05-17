Европейский банк реконструкции и развития и МЧС Кыргызстана подписали грантовое соглашение по рекультивации уранового наследия в Майлуу-Суу на сумму 23 млн сомов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своей странице в Фейсбуке.

Соглашение подписали 16 мая в Узбекистане в ходе Ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка.

По данным МЧС, проект инициировали в рамках Рамочного соглашения между правительством Кыргызстана и Европейским банком.

«Запланированы мероприятия по рекультивации 16 хвостохранилищ, включая перенос четырёх хвостохранилищ в безопасное место, демонтаж, снос ветхих зданий, сооружений и обломков бывшего уранового производства, консервация шахт и штолен», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рассказали, что в рамках соглашения с Европейским банком в Кыргызстане успешно рекультивировали хвостохранилища в поселках Шекафтар и Мин-Куш.

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