Милиция возбудила дело из-за ранения кыргызстанца на границе с Узбекистаном

УВД Ала-Букинского района Джалал-Абадской области возбудило уголовное дело из-за ранения кыргызстанца узбекскими пограничниками. Инцидент произошел 27 января.

Институт омбудсмена Кыргызстана сообщил, что уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное пересечение границы», «Похищение человека» и «Покушение на убийство».

Государственный правозащитник Кубат Оторбаев направил письма о расследовании в администрацию президента Кыргызстана, премьер-министра и генпрокуратуру. По сообщению омбудсмена, дело находится на «особом контроле аппарата президента и премьер-министра».

По словам пострадавшего кыргызстанца, 27 января двое узбекских пограничников «вторглись на территорию Кыргызстана в местности Ажек».

«Без объяснений причин выстрелили из автомата в левое бедро мужчины и поволокли его на территорию Узбекистана», — говорится в сообщении омбудсмена.

Пострадавшего госпитализировали в Чустскую районную больницу в Узбекистане — 31 января он вернулся в Кыргызстан.

«Ему предстоит провести более трех операций и годы реабилитации, так как кость левого бедра полностью раздроблена от пулевого ранения», — отметил омбудсмен.

Оторбаев заявил, что настаивает на тщательном расследовании инцидента и привлечении к ответственности всех виновных.

29 января погранслужба Кыргызстана сообщила, что узбекские пограничники ранили кыргызского пастуха, который во время выпаса скота зашел на территорию Узбекистана.

Узбекские пограничники утверждают, что мужчина «проигнорировал окрики и требования», поэтому служащие «были вынуждены применить оружие».

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