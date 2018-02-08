Декларации госслужащих проверят на факты коррупции — Совет безопасности

Первый замсекретаря Совета безопасности Дамир Сагынбеков заявил, что декларации государственных служащих, в том числе силовиков, начнут проверять на факты коррупции.

Сагынбеков заявил о грядущих проверках 8 февраля на заседании Совета безопасности — по его словам, будут проверять декларации, доходы и расходы, всех государственных служащих.

Замсекретаря совбеза также сказал, что сотрудникам силовых и фискальных структур запретят пользоваться чужим имуществом.

По словам Сагынбекова, некоторые служащие «живут в чужих домах и квартирах и используют чужие машины».

«Если такие факты будут установлены, то хозяев движимого и недвижимого имущества ожидают всесторонние проверки», — сказал он.

Заседание Совета безопасности было посвящено вопросам борьбы с коррупцией.

На мероприятии президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал сотрудников силовых органов и генпрокуратуры за «неэффективную» борьбу с коррупцией.

По словам главы государства, силовики «сами погрязли в коррупции».

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