Таджикистан временно закрыл КПП на границе из-за моста, построенного жителями Кыргызстана

Таджикистан приостановил работу двух из пяти пограничных пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном и закрыл переход через мост в селе Сай Баткенской области. Это связано с тем, что кыргызстанцы построили мост для школьников на спорном участке границы через канал Сада.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана сообщила, что Таджикистан в одностороннем порядке закрыл два пункта пропуска «Кулунду-автодорожный» и «Кайрагач-автодорожный».

Кроме этого, пограничники Таджикистана закрыли мост в местности Сай Баткенской области и выставили там своих военнослужащих.

По сообщению кыргызских пограничников, это связано с тем, что жители населенного пункта Сада в Баткенской области построили мост через одноименный канал на спорном участке.

«Жители населенного пункта Сада в Баткенской области построили мост через канал для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы. По словам местных жителей, таджикские пограничники создают трудности для школьников при передвижении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас пограничники Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу, где обсуждают вопрос стабилизации обстановки на границе. Кыргызские пограничники называют обстановку на 16:00 часов «стабильной».

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