Жээнбеков и Рахмон «определили действия» по демаркации кыргызско-таджикской границы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился 1 февраля со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Главы двух государств обсудили сотрудничество между странами и «определили действия по описанию границы».

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Жээнбеков встретился с Рахмоном 1 февраля во время своего визита в Таджикистан.

После встречи главы государств сделали совместное заявление — стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений, региональной безопасности и сотрудничества в экономической сфере.

Одним из основных вопросов было обсуждение демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы — по словам Жээнбекова, стороны определили дальнейшие действия по описанию линии государственной границы.

«Мы придаем приоритетное значение развитию приграничного сотрудничества, которое является важной основой двусторонних торгово-экономических связей», — отметил Жээнбеков.

Визит кыргызского президента в таджикский Душанбе был приурочен 25-летию с начала дипломатического сотрудничества с Таджикистаном. В конце визита Жээнбеков пригласил Рахмона посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Заседание по границе

Представитель правительства Кыргызстана по вопросам границ Курбанбай Искандеров заявил в интервью радио «Азаттык», что в ближайшее время пройдет заседание межправительственной комиссии по кыргызско-таджикской границе.

По его словам, спорными остаются населенные пункты на равнинах — эти разногласия кыргызская сторона предлагает решить путем обмена земельными участками.

«Мы предлагали Таджикистану обмен 5-6 участками в Баткенском районе, где дома расположены в шахматном порядке. Ждем ответа от таджикской стороны», — сказал Искандаров.

Представитель правительства также сказал «Азаттыку», что ситуация осложнилась на границе села Кок-Таш Баткенского района и села Ходжала Таджикистана. По его словам, «никто не может сказать, когда завершится делимитация границы» — это зависит от соглашений между двумя странами.