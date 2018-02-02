«Северэлектро» отчитался о стабилизации электроснабжения в Бишкеке после аварии на ТЭЦ

Распределяющая компания «Северэлектро» сообщила, что электроснабжение в Бишкеке «стабилизировано». Перебои возникли после аварии на бишкекской ТЭЦ, которая произошла 26 января.

О восстановлении электроснабжения «Северэлектро» заявила вечером 1 февраля — по информации компании, распределительные сети «работают в штатном режиме».

«Электроснабжение горожан, испытывавших перерывы в электроснабжении с 26 января в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ, стабилизировано», — заявила компания.

Еще днем 1 февраля в компанию поступали жалобы на перебои в электроснабжении, но к вечеру того же дня неполадки были устранены. По информации «Северэлектро», в Бишкеке дежурят восемь оперативно-выездных бригад электромонтёров.

Перебои в электроснабжении возникли вслед за аварией, которая произошла 26 января на бишкекской ТЭЦ.

Инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах, оставив многих бишкекчан без тепла. Проблемы на станции совпали с пришедшими в город холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Оставшиеся без центрального отопления, горожане стали пользоваться электроприборами для обогрева, что увеличило нагрузку на сети, и как следствие — привело к отключениям электричества.

Ситуация с теплоснабжением начала заметно улучшаться вечером 30 января, на пятый день после аварии.

Инцидент на ТЭЦ также привел к разбирательству со стороны генпрокуратуры и парламента — надзорный орган возбудил дело, а депутаты создали комиссию по изучению аварии и затрат в $386 млн на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

Правительство в лице премьер-министра Сапара Исакова и чиновников, ответственных за отопительный сезон, попросило прощение перед бишкекчанами и пообещало наказать виновных.

Пока Исаков поручил отстранить от должностей двух руководителей — директора ТЭЦ и заместителя председателя «Электрических станций».

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