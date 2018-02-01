Верховный суд вернул криминального авторитета Доо в тюрьму

Верховный суд отменил решение Ленинского райсуда об условно-досрочном освобождении Чингиза Джумагулова, известного в криминальных кругах как «Доо». Его вернули в исправительную колонию №3.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Александр Никсдорф сообщил журналисту Kloop.kg, что Чингиз Джумагулов по кличке «Доо» вернулся в тюрьму по решению Верховного суда.

«Джумагулов находится в исправительной колонии №3. Его привезли после обеда. Сидеть ему осталось два года и семь месяцев», — сказал Никсдорф.

Верховный суд отменил решение Ленинского районного суда об условно-досрочном освобождении Чынгыза Джумагулова, известного в криминальных кругах как Доо. Сегодня он водворен в ИК-3. Publicerat av Alexander Niksdorf den 1 februari 2018

Чингиз Джумагулов, известный в криминальном мире как «Доо» (Великан), вышел на свободу 17 января по решению Ленинского районного суда.

В январе 2017 года его осудили на 18 лет. Джумагулова признали виновным по статьям «Организация покушения на убийство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство».

По версии следствия, Джумагулов и его соратники обстреляли машину бишкекчанина, который получил ранения, но выжил.

Однако в июле 2017 года Бишкекский горсуд смягчил наказание и сократил срок Джумагулова с 18 до 13 лет. В декабре 2017 года Верховный суд сократил срок лишения свободы до 7 лет.

Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова.

Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и с криминалитетом.

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