Осужденный за покушение на убийство на 18 лет вышел на свободу через год

Осужденный Чингиз Джумагулов, известный в криминальном мире как Дөө (Великан), вышел на свободу после года в тюрьме. В январе 2017 года его приговорили к 18 годам лишения свободы за «покушение на убийство».

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) журналисту Kloop.kg сообщили, что Джумагулов вышел на свободу 17 января по решению суда.

По их данным, в июле 2017 года Бишкекский городской суд смягчил наказание для Джумагулова с 18 лет до 13. После чего в декабре 2017 года Верховный суд также сократил срок его лишения свободы до 7 лет.

Кроме того, к Джумагулову применили амнистию 2016 года.

«Также учли то, что он сидел все это время в СИЗО, где день считается за два. В итоге получилось, что к январю 2017 года он уже отсидел половину своего срока, поэтому его адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении и 17 января он вышел на свободу», — сообщили в ГСИН.

В январе 2017 года Джумагулова приговорили к 18 годам лишения свободы по статьям «Организация покушения на убийство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство».

По версии следствия, Джумагулов и его соратники обстреляли машину бишкекчанина на одной из улиц города — он получил ранения, но остался жив.

Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова.

Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и с криминалитетом.

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